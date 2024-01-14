أمم إفريقيا - مدرب موزمبيق: محبط من التعادل مع مصر

أبدى شيكينيو كوندي المدير الفني لـ منتخب موزمبيق إحباطه بعد التعادل مع مصر في أمم إفريقيا 2023.

وتعادل منتخب موزمبيق مع مصر في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من البطولة التي تقام في كوت ديفوار.

وقال كوندي عبر أون تايم سبورت: "مُحبط بسبب هذه النتيجة، كانت فرصة عظيمة أن ندخل التاريخ".

وأضاف "لم تفز موزمبيق على مصر من قبل، وكان الكل يقول قبل اللقاء إننا سنخسر 5 وأن صلاح سيسجل هاتريك".

وأتم "استعددنا بشكل جيد جدا وحللت الأداء، وأعرف أن هناك لحظات يتفوق فيها منتخب مصر ويكون متماسك بشكل كبير".

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تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

وبدأ منتخب مصر للنسخة الثانية على التوالي مشاركته في أمم إفريقيا بتعثر، بعدما خسرنا 1-0 ضد نيجيريا في 2021.

وتعد تلك المرة الثانية التي يسجل فيها منتخب موزمبيق هدفين في مباراة واحدة بعد التعادل في 2010 ضد بنين.

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة غانا وكاب فيردي التي تبدأ بعد قليل لمعرفة موقف المجموعة قبل لقاء النجوم السوداء في الجولة المقبلة.