أمم إفريقيا - بواكي: مباراة صعبة ضد مصر.. وخضنا لقاءً رائعا

وصف سيليسو بواكي لاعب موزمبيق بمواجهة منتخب مصر بالصعبة للغاية رغم التعادل في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعثر منتخب مصر بالتعادل 2-2 مع موزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة.

وقال بواكي عبر أون تايم سبورتس 1: "كانت مباراة صعبة للغاية، لأن منتخب مصر لديه لاعبين ومدرب جيد".

وتابع "أدينا مباراة طيبة وهذا شيء رائع بالنسبة لنا، ونريد الاستعداد للمباراة المقبلة".

وواصل "تعادل مهم للغاية بالنسبة لنا، والآن سيخبرنا المدير الفني بما سنفعله في المباراة المقبلة".

وأتم "سعيد بهدفي والتسجيل مهمتي".

وسجل بواكي الهدف الثاني بمجهود فردي بعد انفراد بمرمى الشناوي.

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تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

وبدأ منتخب مصر للنسخة الثانية على التوالي مشاركته في أمم إفريقيا بتعثر، بعدما خسرنا 1-0 ضد نيجيريا في 2021.

وتعد تلك المرة الثانية التي يسجل فيها منتخب موزمبيق هدفين في مباراة واحدة بعد التعادل في 2010 ضد بنين.

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة غانا وكاب فيردي التي تبدأ بعد قليل لمعرفة موقف المجموعة قبل لقاء النجوم السوداء في الجولة المقبلة.