انتهت أمم إفريقيا - غانا (1) (2) كاب فيردي.. فوز تاريخي
الأحد، 14 يناير 2024 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غانا وكاب فيردي في مجموعة مصر خلال كأس أمم إفريقيا 2023.
وكان منتخب مصر قد بدأ المجموعة بالتعادل 2-2 مع موزمبيق.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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نهاية المباراة بفوز كاب فيردي
ق 90+1: جوووول كاب فيردي يسجل الهدف الثاني عن طريق جاري رودريجيز
ق 88: انفراد ضائع جديد والحارس يواصل التألق
ق 73: الحارس يتألق ببراعة ويمنع هدف كاب فيردي الثاني
ق 67: بيبي ينفرد ويسدد في يد الحارس
ق : جوووول التعااادل.. ألكسندر دوجكو يسجل هدف التعادل لغانا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود لاعب متسلل متداخل في الكرة
ق 36: جوووول التعادل بتسديدة صاروخية من أتشيميرو
ق 17: جووووول كاب فيردي تتقدم بالهدف الأول
بداية اللقاء
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