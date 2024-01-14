انتهت أمم إفريقيا - غانا (1) (2) كاب فيردي.. فوز تاريخي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غانا وكاب فيردي في مجموعة مصر خلال كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر قد بدأ المجموعة بالتعادل 2-2 مع موزمبيق.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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نهاية المباراة بفوز كاب فيردي

ق 90+1: جوووول كاب فيردي يسجل الهدف الثاني عن طريق جاري رودريجيز

ق 88: انفراد ضائع جديد والحارس يواصل التألق

ق 73: الحارس يتألق ببراعة ويمنع هدف كاب فيردي الثاني

ق 67: بيبي ينفرد ويسدد في يد الحارس

ق : جوووول التعااادل.. ألكسندر دوجكو يسجل هدف التعادل لغانا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود لاعب متسلل متداخل في الكرة

ق 36: جوووول التعادل بتسديدة صاروخية من أتشيميرو

ق 17: جووووول كاب فيردي تتقدم بالهدف الأول

بداية اللقاء