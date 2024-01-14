انتهت أمم إفريقيا - غانا (1) (2) كاب فيردي.. فوز تاريخي

الأحد، 14 يناير 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

جاميرو مونتيرو - كاب فيردي - غانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غانا وكاب فيردي في مجموعة مصر خلال كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر قد بدأ المجموعة بالتعادل 2-2 مع موزمبيق.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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نهاية المباراة بفوز كاب فيردي

ق 90+1: جوووول كاب فيردي يسجل الهدف الثاني عن طريق جاري رودريجيز

ق 88: انفراد ضائع جديد والحارس يواصل التألق

ق 73: الحارس يتألق ببراعة ويمنع هدف كاب فيردي الثاني

ق 67: بيبي ينفرد ويسدد في يد الحارس

ق : جوووول التعااادل.. ألكسندر دوجكو يسجل هدف التعادل لغانا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود لاعب متسلل متداخل في الكرة

ق 36: جوووول التعادل بتسديدة صاروخية من أتشيميرو

ق 17: جووووول كاب فيردي تتقدم بالهدف الأول

بداية اللقاء

أمم إفريقيا غانا كاب فيردي مجموعة مصر
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