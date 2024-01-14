أمم إفريقيا - مهاجم موزمبيق: تعادلنا مع مصر نتيجة عمل جماعي

الأحد، 14 يناير 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي موزمبيق بالهدف ضد مصر

أوضح ويتي لاعب منتخب موزمبيق أن التعادل مع مصر في أمم إفريقيا 2023 جاء نتيجة عمل جماعي.

وخطف موزمبيق تعادلا تاريخيا ضد مصر بنتيجة 2-2 في بداية دور المجموعات من البطولة التي تقام في كوت ديفوار.

وقال ويتي عبر بي إن سبورتس: "هذا التعادل نتيجة عمل جماعي، والفريق قاتل لأجل الشعب".

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وأضاف "أدركنا أن منتخب مصر قوي وحاولنا الفوز وسنحاول حصد الـ 3 نقاط في المباراة المقبلة".

وأكمل "هدفنا التنافس وممتنون لوجودنا في البطولة وسنركز على المباراة المقبلة".

وأتم "ولماذا لا نغتنم بطاقة التأهل للدور المقبل؟".

وسجل ويتي هدف تعادل موزمبيق مع مصر، وقلب معها زملائه النتيجة بعد 3 دقائق.

وحصد موزمبيق أول نقطة له في البطولة، وسجل لأول مرة في شباك منتخب مصر تاريخيا.

تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

وبدأ منتخب مصر للنسخة الثانية على التوالي مشاركته في أمم إفريقيا بتعثر، بعدما خسرنا 1-0 ضد نيجيريا في 2021.

وتعد تلك المرة الثانية التي يسجل فيها منتخب موزمبيق هدفين في مباراة واحدة بعد التعادل في 2010 ضد بنين.

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة غانا وكاب فيردي التي تبدأ بعد قليل لمعرفة موقف المجموعة قبل لقاء النجوم السوداء في الجولة المقبلة.

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