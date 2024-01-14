أمم إفريقيا - فيتوريا: 3 دقائق غيرت دفة المباراة وافتقدنا الجدية والتركيز ضد موزمبيق

أوضح روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أن الفريق فقد تركيزه في 3 دقائق غيرت دفة المباراة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعثر منتخب مصر في بداية مشوار أمم إفريقيا بكوت ديفوار بالتعادل 2-2 أمام موزمبيق.

وقال روي فيتوريا عبر بي إن سبورتس: "لم نواجه منتخب سهلا وكان منظما، وفقدنا التركيز في 3 دقائق وهي التي غيرت دفة المباراة".

وأضاف "لدينا مباريات أخرى سننافس فيها بشكل أفضل من أجل التأهل".

وشدد "منتخب مصر افتقد الجدية والتركيز أمام موزمبيق".

وواصل "مواجهة غانا؟ ليس بالضرورة أن تشبه مباراة موزمبيق، وكل مباراة حالة مختلفة عن الأخرى، وربما لن تكون غانا في يومها خلال المباراة عكس موزمبيق".

وأتم "يجب الإعداد لمواجهة غانا لأنهم أقوياء للغاية، وهدفنا حصد الـ 3 نقاط من أجل التأهل للدور المقبل".



































































































تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

وبدأ منتخب مصر للنسخة الثانية على التوالي مشاركته في أمم إفريقيا بتعثر، بعدما خسرنا 1-0 ضد نيجيريا في 2021.

وتعد تلك المرة الثانية التي يسجل فيها منتخب موزمبيق هدفين في مباراة واحدة بعد التعادل في 2010 ضد بنين.

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة غانا وكاب فيردي التي تبدأ بعد قليل لمعرفة موقف المجموعة قبل لقاء النجوم السوداء في الجولة المقبلة.