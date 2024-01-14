أمم إفريقيا - مصطفى محمد: الطقس أثر علينا ضد موزمبيق.. ومن الجيد التعثر مبكرا

الأحد، 14 يناير 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يرى مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أن الطقس والرطوبة أثرا على مستوى الفراعنة أمام موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية.

مصطفى محمد

النادي : نانت

مصر

وقال مصطفى عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "الطقس مختلف في إفريقيا والرطوبة عالية جدا وهذا يؤثر على التركيز وأيضا يقلل من مستوى اللعب".

وأضاف "تلقينا هدفين بشكل مفاجئ في أول الشوط الثاني، لانزال في البداية ومن الجيد أن يأتي التعثر مبكرا حتى نتعلم منه بدلا من أن يأتي الخطأ في مرحلة لا يوجد بها تعويض".

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وأتم تصريحاته "كنا نركز على مباراة موزمبيق، والآن سنبدأ الإعداد لمواجهة غانا بهدف تحقيق الفوز".

وتعثر منتخب مصر وفقد نقطتين بشكل مبكر بتعادل مفاجئ ومحبط مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في لقاء أقيم على استاد بوايني.

تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

ويلعب منتخب مصر في المباراة المقبلة يوم الخميس المقبل ضد غانا في تمام العاشرة مساء.

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