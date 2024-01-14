كرنفال أمم إفريقيا – برتغالي المولد رجل مباراة مصر وموزمبيق

الأحد، 14 يناير 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

ريكاردو جيماريش

حصل ريكاردو جيماريش لاعب منتخب موزمبيق على جائزة رجل المباراة ضد منتخب مصر التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وواجه منتخب مصر منافسه موزمبيق في المباراة التي جمعتهما في أولى جولات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وصنع جيماريش الهدف الثاني لمنتخب بلاده ليسجل سليسو باكي في شباك محمد الشناوي.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - موعد مواجهة منتخب مصر ضد غانا.. القنوات الناقلة والمعلق والملعب أمم إفريقيا - صلاح يحقق رقما قياسيا بهدفه في شباك موزمبيق.. ويتجاوز أبو تريكة بداية متعثرة راشفورد ينهي العقدة ولكن.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام قبل سفر أونانا

وساهم جيماريش في تعادل موزمبيق ضد الفراعنة بعد أداء رائع دفاعيا وهجوميا.

وأتت أرقامه كالتالي:

صناعة أهداف: 1

لمس الكرة: 48 مرة

التمريرات الصحيحة: 36 من 38

صناعة فرص محققة للتهديف: 1

الفو في الثنائيات الأرضية: 6 من 3

استخلاص للكرة: 1

اعتراض الكرة: 1

ريكاردو جيماريش أو "جويما" كما يطلق عليه بين زملائه مولود في البرتغال ويحمل جنسية موزمبيق.

لمعرفة المزيد من المعلومات من هنا

مصر موزمبيق كأس الأمم الإفريقية 2023 ريكاردو جيمارايش
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة