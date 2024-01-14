كرنفال أمم إفريقيا – برتغالي المولد رجل مباراة مصر وموزمبيق

حصل ريكاردو جيماريش لاعب منتخب موزمبيق على جائزة رجل المباراة ضد منتخب مصر التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وواجه منتخب مصر منافسه موزمبيق في المباراة التي جمعتهما في أولى جولات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وصنع جيماريش الهدف الثاني لمنتخب بلاده ليسجل سليسو باكي في شباك محمد الشناوي.

وساهم جيماريش في تعادل موزمبيق ضد الفراعنة بعد أداء رائع دفاعيا وهجوميا.

وأتت أرقامه كالتالي:

صناعة أهداف: 1

لمس الكرة: 48 مرة

التمريرات الصحيحة: 36 من 38

صناعة فرص محققة للتهديف: 1

الفو في الثنائيات الأرضية: 6 من 3

استخلاص للكرة: 1

اعتراض الكرة: 1

ريكاردو جيماريش أو "جويما" كما يطلق عليه بين زملائه مولود في البرتغال ويحمل جنسية موزمبيق.

لمعرفة المزيد من المعلومات من هنا