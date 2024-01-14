كرنفال أمم إفريقيا – برتغالي المولد رجل مباراة مصر وموزمبيق
الأحد، 14 يناير 2024 - 21:24
كتب : FilGoal
حصل ريكاردو جيماريش لاعب منتخب موزمبيق على جائزة رجل المباراة ضد منتخب مصر التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
جويما
النادي : تشافيس
وواجه منتخب مصر منافسه موزمبيق في المباراة التي جمعتهما في أولى جولات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
وصنع جيماريش الهدف الثاني لمنتخب بلاده ليسجل سليسو باكي في شباك محمد الشناوي.
وساهم جيماريش في تعادل موزمبيق ضد الفراعنة بعد أداء رائع دفاعيا وهجوميا.
Mozambique's Ricardo Martins is your TotalEnergies Man of the Match after a great performance. 🇲🇿 #EGYMOZ | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether pic.twitter.com/EjiMdlWem9— CAF (@CAF_Online) January 14, 2024
وأتت أرقامه كالتالي:
صناعة أهداف: 1
لمس الكرة: 48 مرة
التمريرات الصحيحة: 36 من 38
صناعة فرص محققة للتهديف: 1
الفو في الثنائيات الأرضية: 6 من 3
استخلاص للكرة: 1
اعتراض الكرة: 1
ريكاردو جيماريش أو "جويما" كما يطلق عليه بين زملائه مولود في البرتغال ويحمل جنسية موزمبيق.