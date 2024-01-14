أمم إفريقيا - التشكيل - سيمينيو يقود هجوم غانا.. وبيبي أساسي في كاب فيردي
الأحد، 14 يناير 2024 - 21:23
كتب : FilGoal
يبدأ أنطونيو سيمينو في هجوم غانا أمام كاب فيردي في ثاني مباريات مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.
وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في افتتاح مباريات الجولة.
في المقابل يقود بيبي مهاجم رايو فاييكانو الحالي ومانشستر يونايتد السابق هجوم كاب فيردي.
وجاء تشكيل غانا:
حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري
الدفاع: دينيس أودوي - ألكسندر دجوكو - محمد سالسيو - جيدون منساه
الوسط: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو
أمامهما: جوزيف بانتسيل - رينسفورد يوباه - جوردان أيو
الهجوم: أنطونيو سيمينو
فيما جاء تشكيل كاب فيردي
حراسة المرمى: فوزينيا
الدفاع: جواو باولينيو - ريكاردو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفن موريرا
الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين لينيني - ديروي دوارتي
الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - ريان مينديش
وأي منتخب يحقق الفوز سيتصدر المجموعة مبكرا قبل لقاء الجولة الثانية يوم الخميس المقبل.
وسيلتقي منتخب مصر مع غانا، فيما يواجه كاب فيردي نظيره موزمبيق.