أمم إفريقيا - التشكيل - سيمينيو يقود هجوم غانا.. وبيبي أساسي في كاب فيردي

يبدأ أنطونيو سيمينو في هجوم غانا أمام كاب فيردي في ثاني مباريات مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في افتتاح مباريات الجولة.

في المقابل يقود بيبي مهاجم رايو فاييكانو الحالي ومانشستر يونايتد السابق هجوم كاب فيردي.

وجاء تشكيل غانا:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: دينيس أودوي - ألكسندر دجوكو - محمد سالسيو - جيدون منساه

الوسط: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

أمامهما: جوزيف بانتسيل - رينسفورد يوباه - جوردان أيو

الهجوم: أنطونيو سيمينو

فيما جاء تشكيل كاب فيردي

حراسة المرمى: فوزينيا

الدفاع: جواو باولينيو - ريكاردو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفن موريرا

الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين لينيني - ديروي دوارتي

الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - ريان مينديش

وأي منتخب يحقق الفوز سيتصدر المجموعة مبكرا قبل لقاء الجولة الثانية يوم الخميس المقبل.

وسيلتقي منتخب مصر مع غانا، فيما يواجه كاب فيردي نظيره موزمبيق.