أمم إفريقيا - موعد مواجهة منتخب مصر ضد غانا.. القنوات الناقلة والمعلق والملعب

الأحد، 14 يناير 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

مصر - موزمبيق

يستعد منتخب مصر للقاء غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا 2023 بعد التعثر بالتعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى.

وتقام أمم إفريقيا في كوت ديفوار بدءا من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة موزمبيق وكاب فيردي.

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وستكون تلك المباراة الـ 27 بين مصر وغانا والخامسة في أمم إفريقيا.

وانتصر منتخب مصر ضد غانا في مواجهتين بأمم إفريقيا بينها نهائي 2010، وتعادلا في 1 وخسر الفراعنة مرة وحيدة.

موعد المباراة

تبدأ المباراة يوم الخميس 18 يناير 2024.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب

استاد فيليكس بوانيي

الملعب الذي سيحتضن مباريات منتخب مصر في البطولة، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى أول رئيس في كوت ديفوار.

تبلغ سعة الملعب 33 ألف متفرج، ويستضيف مباريات فريق أسيك أبيدجان.

تم بناء الملعب في 1964 وأطلق عليه سابقا اسم أندريه جيو، ويستضيف مباريات الرجبي وألعاب القوى.

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سبق وأن استضاف النسخة الأولى من منافسات أمم إفريقيا للمحليين في 2009.

يستضيف الملعب 10 مباريات بينهم المواجهات الثلاثة لمنتخب مصر في دور المجموعات.

كما يستضيف أربع مباريات في الأدوار الإقصائية، آخرهم تحديد المركزين الثالث والرابع.

القناة الناقلة

تذاع المباريات على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3.

ويعلق عليها علي محمد علي.

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