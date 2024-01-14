أمم إفريقيا - صلاح يحقق رقما قياسيا بهدفه في شباك موزمبيق.. ويتجاوز أبو تريكة

الأحد، 14 يناير 2024 - 21:08

كتب : محمد مصطفى

محمد صلاح - منتخب مصر

سجل محمد صلاح قائد المنتخب المصري، هدف التعادل في شباك موزمبيق في إطار الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وتعادل المنتخب المصري بنتيجة 2-2 أمام موزمبيق، في إطار المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما غانا، وكاب فيردي.

واستطاع صلاح أن يسجل الهدف الثاني لمصر والتعادل في شباك موزمبيق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، لتصطدم كرته بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

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ونجح صلاح في تحقيق عدة أرقام قياسية بعد تسجيل هدفه في شباك موزمبيق.

* محمد صلاح بات أول لاعب في تاريخ مصر يسجل في 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الإفريقية 2017، و2019، و2021، و2023

سجل صلاح في نسخة الجابون 2017 هدفين في شباك غانا وبوركينا فاسو، وهدفين مثلهما في نسخة 2019 بمصر، في شباك الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهدفين في بطولة 2021 بالكاميرون في شباك غينيا بيساو والمغرب، قبل التسجيل في شباك موزمبيق بالنسخة الحالية.

* صلاح سجل سابع أهدافه في كأس الأمم الإفريقية، ليعادل طاهر أبو زيد، وعلي أبو جريشة

ترتيب هدافي منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية:

حسن الشاذلي 12 هدفا (في 3 نسخ 1963، و1970، و1974)

حسام حسن 11 هدفا (في 3 نسخ 1998، و2000، و2006)

أحمد حسن 8 أهداف (في 3 نسخ 1998، و2006، و2010)

محمد صلاح، طاهر أبو زيد، علي أبو جريشة 7 أهداف

محمد أبو تريكة 6 أهداف

حسني عبدربه، وعماد متعب، وعمرو زكي، ومحمد ناجي جدو، ومحمد دياب العطار "ديبة" 5 أهداف

* وسجل صلاح هدفه الدولي رقم 53 مع منتخب مصر، ليقلص الفارق مع حسام حسن متصدر هدافي منتخب مصر عبر التاريخ بـ68 هدفا.

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