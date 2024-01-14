بداية متعثرة

تعثر منتخب مصر وفقد نقطتين بشكل مبكر بتعادل مفاجئ ومحبط مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في لقاء أقيم على استاد بوايني.

تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد، فيما سجل لموزمبيق كل من ويتي وسيليسو بواكي، ثم أدرك محمد صلاح التعادل في الوقت بدلا من الضائع.

وبدأ منتخب مصر للنسخة الثانية على التوالي مشاركته في أمم إفريقيا بتعثر، بعدما خسرنا 1-0 ضد نيجيريا في 2021.

وتعد تلك المرة الثانية التي يسجل فيها منتخب موزمبيق هدفين في مباراة واحدة بعد التعادل في 2010 ضد بنين.





































































































وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة غانا وكاب فيردي التي تبدأ بعد قليل لمعرفة موقف المجموعة قبل لقاء النجوم السوداء في الجولة المقبلة.

التشكيل

دفع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بـ أحمد سيد "زيزو" في خط الوسط أمام موزمبيق.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في مركز الجناح الأيسر بدلا من عمر مرموش.

في المقابل تواجد دومينيجوس البالغ 40 عاما في تشكيل موزمبيق الأساسي، وسبق له أن واجه مصر في 2010.

وتواجد رينالدو ماندافا ظهير أتليتكو مدريد في التشكيل الأساسي.

وصف المباراة

دقيقتان فقط كانتا كافيتان ليفتتح منتخب مصر التسجيل، عرضية من محمد حمدي في الجهة اليسرى تصل لمصطفى محمد الذي تسلم الكرة وسددها مصطفى محمد من مرة واحدة في الشباك معلنا تقدم مصر.

وأصبح اللاعب رقم 66 الذي يسجل لمنتخب مصر في تاريخ أمم إفريقيا، بعد 63 لاعبا مختلفا لمنتخب مصر، و2 بشكل عكسي.

ويعد ذلك أسرع هدف لمصطفى محمد مع منتخب مصر، متفوقا على هدفه ضد بلجيكا الذي سجله في الدقيقة 33 خلال المواجهة الودية.

ولأول مرة يسجل مصطفى محمد في أمم إفريقيا، حيث لم يسجل في نسخة 2021 رغم مشاركته في المباريات السبعة.

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وفي الدقيقة 10 انطلق مصطفى محمد بقوة صوب منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها إرناني سيلوني.

بدأت موزمبيق تهديد مرمى الشناوي، بتسديدة من جيلدو مرت بجوار قائم منتخب مصر في الدقيقة 12.

ثم مرت تسديدة ويتي في الدقيقة 18 بجوار القائم الأيسر للشناوي.

هدأ أداء منتخب مصر قليلا، وفي الدقيقة 25، سدد تريزيجيه كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن.

وكاد أن يدرك المنتخب المُلقب بـ "مامبا" التعادل بهدف عكسي إثر عرضية من الجهة اليسرى حاول محمد حمدي تشتيتها لكن محمد الشناوي أبعدها ببراعة في الدقيقة 35.

أصيب الشناوي على إثر ارتطامه بالقائم لكن كابوس 2021 لم يتكرر واستمر في المباراة.

وهدد محمد هاني مرمى إرناني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات على مرتين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول الذي انتهى بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

في الشوط الثاني أجرى شيكينيو كوندي المدير الفني لموزمبيق تغييرين بمشاركة بورنو لانجا وسيليسو بواكي بدلا من دومينيجيس وجيلدو.

ومعها تغيير شكل منتخب موزمبيق لثلاثي دفاعي.

لانجا في الدقيقة 49 سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 55 أرسل دومينيجوس ماكاندزا عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها ويتي برأسية قوية سكنت الشباك.

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هدف هو الأول لموزمبيق في تاريخها بشباك منتخب مصر.

وبعد دقيقتين استغل سيليسو بواكي ثغرة دفاعية وتوغل وانفرد وسدد على يسار الشناوي مسجلا الهدف الثاني وقلب الطاولة.

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حاول محمد عبد المنعم تهديد مرمى موزمبيق بتسديدة لكن دون خطورة في الدقيقة 64، ثم سدد زيزو كرة قوية مرت دون خطورة أيضا بعد دقيقة.

وأجرى فيتوريا تغييرين بمشاركة عمر مرموش وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ومحمد هاني في الدقيقة 66.

ورد المامبا بتغيير بمشاركة لاو كينج بدلا من راتيفو.

وفي الدقيقة 70 توقفت المباراة لعلاج أحمد حجازي بعد تعرضه لضربة بالمرفق وسالت الدماء من رأسه وعاد مجددا للمشاركة في اللقاء.

وتحصل عبد المنعم على بطاقة صفراء بعد التحام هوائي مع ويتي قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة 77 أرسل محمد حمدي عرضية لمسها حمدي فتحي وارتطمت بالعارضة وخرجت لركنية، لتضيع فرصة إدراك التعادل.

وشارك إمام عاشور في الدقيقة 78 بدلا من النني وسدد عاشور كرة في الدقيقة 80 لكن كالعادة دون خطورة.

وأهدر صلاح فرصة محققة بتسديدة على الطائر بعد تشتيت خاطئ من المدافع ومرت كرته بجوار القائم في الدقيقة 83.

وأخيرا شارك أحمد حسن كوكا في الدقيقة 84 بدلا من زيزو لمحاولة إدراك التعادل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع طالب لاعبو منتخب مصر بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل قوي على مصطفى محمد.

وعاد دحان بيده الحكم الموريتاني لمطالعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لمنتخب مصر في الدقيقة الخامسة.

انبرى صلاح لركلة الجزاء وسدد بقوة على يمين الحارس وارتطمت ركلته بالقائم وسكنت الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

وأصبح قائد المنتخب أول لاعب يسجل في 4 نسخ متتالية لمنتخب مصر، والثاني الذي يسجل بشكل عام في 4 نسخ للمنتخب بعد الصقر أحمد حسن.

وتواجد في المركز الرابع بتاريخ ترتيب هدافي الفراعنة في أمم إفريقيا برصيد 7 أهداف متخطيا محمد أبو تريكة، ومتساويا مع علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد.

وانتهت المباراة بتعادل المنتخب وتعثر مبكر لم يكن في الحسبان.