"شجاع" إيران يرفض الاحتفال بهدفه في فلسطين بسبب القصف

الأحد، 14 يناير 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

شجاع خليل زاده

رفض شجاع خليل زاده لاعب منتخب إيران الاحتفال بهدفه في فلسطين احتراما لما يحدث من قصف في قطاع غزة.

ويلعب منتخب إيران ضد فلسطين في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما الهدف الثاني في شباك رامي حمادة حارس مرمى فلسطين بعد عرضية من ضربة حرة إذ كان بدون رقابة وسدد الكرة بقدمه وسكنت الشباك.

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ويلعب زاده في فريق تراكتور الإيراني ولعب من قبل في سباهان أصفهان الإيراني والأهلي الدوحة والريان القطري.

وتعرض زاده لإصابة في الدقيقة 44 ولم يستطع من استكمال المباراة وخرج في تبديل اضطراري ودخل مجيد حسيني بدلا منه.

ويتواجد مع فلسطين وإيران كل من الإمارات وهونج كونج في المجموعة الثالثة.

إيران فلسطين كأس آسيا 2023 شجاع خليل زادى
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