أمم إفريقيا - هدفان في 3 دقائق.. لأول مرة موزمبيق تهز شباك منتخب مصر
الأحد، 14 يناير 2024 - 20:28
كتب : FilGoal
لأول مرة يهز منتخب موزمبيق في تاريخه شباك منتخب مصر، لكن ليس هدف واحد بل هدفين في ظرف دقيقتين.
منتخب موزمبيق قلب الطاولة على منتخبنا بهدفين في شباك مصر في ظرف 3 دقائق.
منتخب مصر من قبل واجه موزمبيق في 5 مباريات، من بينها 3 في أمم إفريقيا 1986 و1998 و2010 وانتهت بنتيجة 2-0، ثم في تصفيات كأس العالم 2014 وانتهت بالفوز 1-0 و2-0.
وتقدم منتخب مصر مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بهدف مصطفى محمد.
لكن مع بداية الشوط الثاني قلب منتخب موزمبيق تأخره لتقدم بثنائية في 3 دقائق.
وفي الدقيقة 55 أرسل دومينيجوس ماكاندزا عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها ويتي برأسية قوية سكنت الشباك.
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الشباك المصرية تتلقى هدف التعادل#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/DyglnDKnBy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
هدف هو الأول لموزمبيق في تاريخها بشباك منتخب مصر.
وبعد دقيقتين استغل سيليسو بواكي ثغرة دفاعية وتوغل وانفرد وسدد على يسار الشناوي مسجلا الهدف الثاني وقلب الطاولة.
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منتخب الموزمبيق يضيف الهدف الثاني سريعا #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/McvenHDI29— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من غانا وكاب فيردي.