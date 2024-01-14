أمم إفريقيا - هدفان في 3 دقائق.. لأول مرة موزمبيق تهز شباك منتخب مصر

الأحد، 14 يناير 2024 - 20:28

كتب : FilGoal

مصر - موزمبيق - محمد عبد المنعم

لأول مرة يهز منتخب موزمبيق في تاريخه شباك منتخب مصر، لكن ليس هدف واحد بل هدفين في ظرف دقيقتين.

منتخب موزمبيق قلب الطاولة على منتخبنا بهدفين في شباك مصر في ظرف 3 دقائق.

منتخب مصر من قبل واجه موزمبيق في 5 مباريات، من بينها 3 في أمم إفريقيا 1986 و1998 و2010 وانتهت بنتيجة 2-0، ثم في تصفيات كأس العالم 2014 وانتهت بالفوز 1-0 و2-0.

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وتقدم منتخب مصر مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بهدف مصطفى محمد.

لكن مع بداية الشوط الثاني قلب منتخب موزمبيق تأخره لتقدم بثنائية في 3 دقائق.

وفي الدقيقة 55 أرسل دومينيجوس ماكاندزا عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها ويتي برأسية قوية سكنت الشباك.

هدف هو الأول لموزمبيق في تاريخها بشباك منتخب مصر.

وبعد دقيقتين استغل سيليسو بواكي ثغرة دفاعية وتوغل وانفرد وسدد على يسار الشناوي مسجلا الهدف الثاني وقلب الطاولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من غانا وكاب فيردي.

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