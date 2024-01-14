مدير بايرن: تقارير رحيل كيميتش تجعلني ابتسم.. وهذا موقف ديفيز من الانتقال لـ ريال مدريد

كشف كريستوف فروند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن تقارير رحيل لاعب الفريق جوشوا كيميتش تجعله يبتسم، وأوضح موقف ألفونسو ديفيز من الانتقال إلى ريال مدريد.

وانتشرت أخبار حول رحيل كيميتش إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة تبادلية مع نوردي موكييلي، بينما ديفيز سيذهب إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلق فروند لصحيفة "بيلد" الألمانية على التقارير قائلا: "لا أستطيع إلا أن أبتسم حيال ذلك، هذا بعيد المنال تماما".

وأضاف "كيميتش لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، هو أحد اللاعبين البارزين لدينا، سوف نجلس ونتحدث عن مستقبله".

وتابع "ديفيز لديه عقدا معنا حتى 2025، أنا مقتنع أنه يستمتع باللعب حقا معنا، نريده أن يستمر معنا لفترة أطول وسنتحدث معه".

وأنهى حديثه قائلا: "موكييلي من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع، إنه بالتأكيد مثير للاهتمام".

ورد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ على أنباء بيع ديفيز لريال مدريد من قبل.

وقال هاينر لصحيفة "أبيندزيتونج" الألمانية: "ديفيز لديه عقدا حتى 2025، هو واحد من أفضل المدافعين في العالم، بالطبع نريد أن يبقى ديفيز وآمل أنه يريد أيضا البقاء".

ولعب ديفيز 24 مباراة خلال الموسم الجاري مع بايرن ميونيخ ولم يسجل أي هدف وصنع 3 أهداف.