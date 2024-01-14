تشكيل برشلونة - بيدري أساسي في الوسط أمام ريال مدريد في نهائي السوبر

يواصل جول كوندي اللعب كظهير أيمن في ظل غياب جواو كانسيلو في مواجهة ريال مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني 2023.

ويستضيف ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية اللقاء.

ويبدأ بيدري أساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة حيث شارك كبديل في مواجهة أوساسونا في نصف نهائي السوبر.

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: إينياكي بنيا

الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندريس كريستنسين - جول كوندي

الوسط: فيرنيكي دي يونج - بيدري - إلكاي جوندوجان

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي روبرتو

ويتكرر نهائي السوبر الإسباني للمرة الثانية على التوالي بين القطبين.

وتوج برشلونة الموسم الماضي باللقب على حساب ريال مدريد بنتيجة 3-1.