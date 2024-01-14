تشكيل ريال مدريد - مودريتش على مقاعد البدلاء.. أنشيلوتي يصل مبكرا كالعادة قبل الكلاسيكو

الأحد، 14 يناير 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

إخلاصا لعادته، أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيله لخوض نهائي كأس السوبر ضد برشلونة قبل انطلاق المباراة بساعتين.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

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خط الدفاع: داني كارباخال - ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديجير - فيرلان ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - توني كروس - أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

البدلاء: كيبا أريزابالاجا - فران جارسيا - ماريو مارتن - نيكو باز - توبياس - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أردا جولر - براهيم دياز - خوسيلو

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام في المملكة العربية السعودية.

وفاز ريال مدريد على أتلتيكو في نصف النهائي 5-3، بينما مر برشلونة على حساب أوساسونا بهدفين دون رد.

يذكر أن نهائي النسخة الماضية انتهى بفوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3-1.

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي كأس السوبر الإسباني
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