تشكيل ريال مدريد - مودريتش على مقاعد البدلاء.. أنشيلوتي يصل مبكرا كالعادة قبل الكلاسيكو
الأحد، 14 يناير 2024 - 19:20
كتب : FilGoal
إخلاصا لعادته، أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيله لخوض نهائي كأس السوبر ضد برشلونة قبل انطلاق المباراة بساعتين.
وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:
حراسة المرمى: أندري لونين
خط الدفاع: داني كارباخال - ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديجير - فيرلان ميندي
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - توني كروس - أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام
خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور
البدلاء: كيبا أريزابالاجا - فران جارسيا - ماريو مارتن - نيكو باز - توبياس - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أردا جولر - براهيم دياز - خوسيلو
وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام في المملكة العربية السعودية.
وفاز ريال مدريد على أتلتيكو في نصف النهائي 5-3، بينما مر برشلونة على حساب أوساسونا بهدفين دون رد.
يذكر أن نهائي النسخة الماضية انتهى بفوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3-1.