تشكيل ريال مدريد - مودريتش على مقاعد البدلاء.. أنشيلوتي يصل مبكرا كالعادة قبل الكلاسيكو

إخلاصا لعادته، أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيله لخوض نهائي كأس السوبر ضد برشلونة قبل انطلاق المباراة بساعتين.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارباخال - ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديجير - فيرلان ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - توني كروس - أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

البدلاء: كيبا أريزابالاجا - فران جارسيا - ماريو مارتن - نيكو باز - توبياس - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أردا جولر - براهيم دياز - خوسيلو

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام في المملكة العربية السعودية.

وفاز ريال مدريد على أتلتيكو في نصف النهائي 5-3، بينما مر برشلونة على حساب أوساسونا بهدفين دون رد.

يذكر أن نهائي النسخة الماضية انتهى بفوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 3-1.