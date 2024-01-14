البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح

الأحد، 14 يناير 2024 - 19:19

كتب : رضا السنباطي

رضا صلاح

أعلن نادي الجونة التعاقد مع رضا صلاح لاعب فريق المنصورة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ب الموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويشغل صلاح البالغ من العمر 25 عاما مركز وسط الملعب ووقع عقدا حتى صيف 2026.

وتعاقد الجونة مع صلاح بعد مشاهدته في لقاء ودي ضد فريق مكادي، وبعد المباراة كان مكادي قريب من التعاقد معه، ولكن فضل صلاح في النهاية الانتقال إلى الجونة بدلا من مكادي.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مصطفى محمد يفتتح سجل مصر التهديفي.. وأول أهدافه بالمسابقة كرنفال أمم إفريقيا - أول غيني استوائي "أصلي" في الدوري الإسباني رجل مباراة نيجيريا كأس آسيا - الإمارات تفوز على هونج كونج في مباراة مثيرة نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

ولعب صلاح من قبل في فرق الترسانة واإنتاج الحربي والمنصورة من قبل.

يذكر أن الجونة تعاقد أيضا مه محمود عبده العكش لاعب وسط فريق الجمارك.

ويحتل الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة ويبتعد عن أول مراكز المربع الذهبي بفارق 4 نقاط إذ يحتل بيراميدز المركز الرابع.

May be an image of 1 person, playing football, playing soccer and text

الجونة المنصورة الدوري الممتاز رضا صلاح
نرشح لكم
مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد وحقيقة إعارة فتوح.. ورسالة إلى جماهير النادي ضمن صفقة عمر كمال.. فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي الشاب خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
ميلان "الفرنسي" ينتصر على روما بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: لعبنا أسوأ مباراة على الإطلاق.. ولم نتمكن من إيقاف تحولات ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: التعادل لا يناسبنا أمام غينيا الاستوائية.. وعلينا تحسين اللمسة الأخيرة 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
باريس يواصل الابتعاد بالصدارة بالفوز على لانس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا – أفضل لاعب غاني في 2022 رجل مباراة كاب فيردي 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
سقوط النجمة في البحر 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
فينيسيوس: احتفلت على طريقة رونالدو لهذا السبب.. ونريد أن نفوز بكل المباريات والألقاب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 3 مؤتمر مصطفى محمد ردا على أوناحي: عليه الفعل مثل مصر والفوز البطولة 4 الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر