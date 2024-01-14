البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح
الأحد، 14 يناير 2024 - 19:19
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي الجونة التعاقد مع رضا صلاح لاعب فريق المنصورة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ب الموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويشغل صلاح البالغ من العمر 25 عاما مركز وسط الملعب ووقع عقدا حتى صيف 2026.
وتعاقد الجونة مع صلاح بعد مشاهدته في لقاء ودي ضد فريق مكادي، وبعد المباراة كان مكادي قريب من التعاقد معه، ولكن فضل صلاح في النهاية الانتقال إلى الجونة بدلا من مكادي.
ولعب صلاح من قبل في فرق الترسانة واإنتاج الحربي والمنصورة من قبل.
يذكر أن الجونة تعاقد أيضا مه محمود عبده العكش لاعب وسط فريق الجمارك.
ويحتل الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة ويبتعد عن أول مراكز المربع الذهبي بفارق 4 نقاط إذ يحتل بيراميدز المركز الرابع.
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