كرنفال أمم إفريقيا - أول غيني استوائي "أصلي" في الدوري الإسباني رجل مباراة نيجيريا
الأحد، 14 يناير 2024 - 19:01
كتب : FilGoal
حصل جيسوس أوونو حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية على جائزة لاعب المباراة بعد الأداء الرائع ضد نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.
وساهم أوونو في حصول منتخب بلاده على نقطة من نيجيريا بعد التعادل هدف بكل فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة وحقق إنقاذات عديدة.
Jesus Lazaro secures TotalEnergies Man of the Match award after a breathtaking performance. 🇬🇶#NGAGNQ | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether pic.twitter.com/nIXhvdsj2o— CAF (@CAF_Online) January 14, 2024
ويعتبر أوونو أول لاعب من غينيا الاستوائية ويولد هناك يلعب مباراة في الدوري الإسباني وذلك كان في يناير 2021.
وأتت أرقامه كالتالي:
إنقاذات: 6
إنقاذات من داخل منطقة الجزاء: 5
لمس الكرة: 51 مرة
استخلاص: 2
التمريرات الصحيحة: 17 من 34
لمعرفة المزيد عن أوونو لاعب فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني من هنا.