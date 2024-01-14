كرنفال أمم إفريقيا - أول غيني استوائي "أصلي" في الدوري الإسباني رجل مباراة نيجيريا

الأحد، 14 يناير 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

جيسوس أوونو

حصل جيسوس أوونو حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية على جائزة لاعب المباراة بعد الأداء الرائع ضد نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وساهم أوونو في حصول منتخب بلاده على نقطة من نيجيريا بعد التعادل هدف بكل فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة وحقق إنقاذات عديدة.

ويعتبر أوونو أول لاعب من غينيا الاستوائية ويولد هناك يلعب مباراة في الدوري الإسباني وذلك كان في يناير 2021.

وأتت أرقامه كالتالي:

إنقاذات: 6

إنقاذات من داخل منطقة الجزاء: 5

لمس الكرة: 51 مرة

استخلاص: 2

التمريرات الصحيحة: 17 من 34

لمعرفة المزيد عن أوونو لاعب فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني من هنا.

كوت ديفوار ديبورتيفو ألافيس غينيا الاستوائية كأس الأمم الإفريقية 2023 أوونو
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