كأس آسيا - الإمارات تفوز على هونج كونج في مباراة مثيرة

فاز منتخب الإمارات على نظيره هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف في أول مباراة في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023.

وسجل ثلاثية الإمارات كل من سلطان عادل وزايد سلطان ويحيى الغساني، وأحرز تشان سو كوان لهونج كونج.

وافتتح عادل الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وسدد كايو كانيدو لاعب الإمارات كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة في الدقيقة 39.

وتمكن كوان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 49 بعد عرضية ليستبق تشان مدافع الإمارات ويسجل التعادل.

وأدرك سلطان التقدم السريع للإمارات في الدقيقة 53 عن طريق زايد سلطان بعدما قابل الكرة من تصدي لحارس المرمى بتسديدة من داخل منطقة الـ6 يارد.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو بسبب شكوك في وجود ركلة جزاء للإمارات في الدقيقة 73، لكن قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء بسبب وقوع مهاجم الإمارات قبل أن يلتحم معه مدافع هونج كونج.

واستدعت تقنية الفيديو حكم المباراة مرة أخرى في الدقيقة 93 وقرر احتسابها ليسجل الغساني الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 96.

وفي الدقيقة 100 أحرز مايكل أديبولزور هدفا لهونج كونج ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد.

وبهذا الفوز حصل منتخب الإمارات على أول 3 نقاط من الجولة الأولى في صدارة جدول ترتيب المجموعة وتذيل منتخب هونج كونج بدون نقاط.

ويتواجد منتخب فلسطين وإيران رفقة الإمارات وهونج كونج في المجموعة الثالثة.

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