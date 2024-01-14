نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

الأحد، 14 يناير 2024 - 18:39

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - مصر للمقاصة

تعرض هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز لأزمة صحية مفاجئة تم نقله بسببها إلى المستشفى.

وفقد هاني سعيد الوعي بشكل مفاجئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم ليتم نقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز

وكان بيراميدز تعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة المصرية.

ويلعب بيراميدز يوم الثلاثاء ضد طلائع الجيش في مجموعات بطولة كأس الرابطة.

الدوري المصري هاني سعيد بيراميدز
نرشح لكم
أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق أمم إفريقيا - مصطفى محمد: الطقس أثر علينا ضد موزمبيق.. ومن الجيد التعثر مبكرا مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
ميلان "الفرنسي" ينتصر على روما بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: لعبنا أسوأ مباراة على الإطلاق.. ولم نتمكن من إيقاف تحولات ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: التعادل لا يناسبنا أمام غينيا الاستوائية.. وعلينا تحسين اللمسة الأخيرة 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
باريس يواصل الابتعاد بالصدارة بالفوز على لانس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا – أفضل لاعب غاني في 2022 رجل مباراة كاب فيردي 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
سقوط النجمة في البحر 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
فينيسيوس: احتفلت على طريقة رونالدو لهذا السبب.. ونريد أن نفوز بكل المباريات والألقاب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 3 مؤتمر مصطفى محمد ردا على أوناحي: عليه الفعل مثل مصر والفوز البطولة 4 الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر