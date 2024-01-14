نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
الأحد، 14 يناير 2024 - 18:39
كتب : بسام أبو بكر
تعرض هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز لأزمة صحية مفاجئة تم نقله بسببها إلى المستشفى.
وفقد هاني سعيد الوعي بشكل مفاجئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم ليتم نقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة.
وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.
وكان بيراميدز تعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة المصرية.
ويلعب بيراميدز يوم الثلاثاء ضد طلائع الجيش في مجموعات بطولة كأس الرابطة.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق أمم إفريقيا - مصطفى محمد: الطقس أثر علينا ضد موزمبيق.. ومن الجيد التعثر مبكرا مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه
أخر الأخبار
سقوط النجمة في البحر 4 ساعة | كوت ديفوار 2023