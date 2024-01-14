نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

تعرض هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز لأزمة صحية مفاجئة تم نقله بسببها إلى المستشفى.

وفقد هاني سعيد الوعي بشكل مفاجئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم ليتم نقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.

وكان بيراميدز تعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة المصرية.

ويلعب بيراميدز يوم الثلاثاء ضد طلائع الجيش في مجموعات بطولة كأس الرابطة.