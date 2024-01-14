تعثر منتخب نيجيريا مبكرا وفقد نقطتين في مستهل مشواره بالتعادل مع غينيا الاستوائية بهدف لكل فريق في ثاني مباريات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023.

سجل هدف الأفيال: إيبان سالفادور، فيما سجل للنسور: فيكتور أوسيمين.

وحل منتخب نيجيريا في المركز الثاني رفقة غينيا الاستوائية بنقطة لكل فريق خلف كوت ديفوار المستضيفة والتي تصدرت بفضل الفوز بنتيجة 2-0 على غينيا بيساو مبكرا.

ولأول مرة تتعادل نيجيريا في أمم إفريقيا منذ 25 يناير ضد زامبيا في نسخة 2013.

الفيل الغيني الاستوائي جرح كبرياء نسور نيجيريا الذين يحاولون تحسين النتائج دون جديد رفقة جوزيه بيسيرو.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع كوت ديفوار في الجولة المقبلة، فيما يقام دربي غيني بين الاستوائية وبيساو.





















التشكيل

قاد فيكتور أوسيمين القوة الضاربة لمنتخب نيجيريا.

بينما بدأ ساول كوكو مدافع لاس بالماس مع منتخب غينيا الاستوائية.

وصف المباراة

ضغط النسور الخضر بقوة من بداية اللقاء، وسدد زايدو سانوسي كرة أولى في الدقيقة العاشرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 28 مرت رأسية أوسيمين بجوار المرمى.

وسجل إيبان سالفادور هدف غينيا الاستوائية في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء الهدف الأول للأفيال.

ورد منتخب نيجيريا سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 39 بعد عرضية أديمولا لوكومان من الجهة اليسرى.

وسجل أوسيمين هدفه الـ 11 في آخر 8 مباريات مع نسور نيجيريا.

شوط أول انتهى بتعادل المنتخبين 1-1.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب نيجيريا خطف النقاط الثلاث، وتألق جيسوس أونو حارس غينيا الاستوائية في الدقيقة 55 بالتصدي لفرصة زايدو.

ومنع فرصة ثانية في الدقيقة 67 من أولا أينا.

وأهدر أوسيمين انفرادا تاما في الدقيقة 77 حيث لم يصدق ما أهدره.

وتواصل ضغط نيجيريا في مع تراجع لاعبي الأفيال لكن تألق أونوا حال دون استقبال أهداف جديدة لنهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي.