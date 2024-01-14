تقرير: بنزيمة قرر الرحيل عن اتحاد جدة والعودة إلى أوروبا

قرر كريم بنزيمة لاعب فريق اتحاد جدة السعودي الرحيل عن الدوري السعودي والعودة مرة أخرى إلى الكرة الأوروبية حيث قضى طوال مسيرته الكروية.

وأفادت شبكة "بي إن سبورتس" فرنسا أن اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 2022 يريد الرحيل عن فريق النمور لكن لم تصل له أي عروض من أوروبا حتى الآن.

وغاب بنزيمة عن تدريبات فريقه قبل السفر إلى دبي من أجل قضاء فترة إعداد باقي الموسم بعد العودة مرة أخرى لاستئناف الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المهاجم الفرنسي غاب عن التدريبات الأخيرة قبل السفر إلى دبي ولكن عدم وجوده جعل مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة أن يأخذ قرارا صارما.

وحسب الصحيفة أن المدير الفني الأرجنتيني قرر عدم سفر بنزيمة مع الفريق إلى دبي واستبعاده نهائيا حتى تنتهي فترة الإعداد والعودة مرة أخرى إلى السعودية.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب عنها لاعب فريق ريال مدريد السابق عن التدريبات، بل هذه هي المرة الثالثة.

والغياب عن التدريبات كان في العام الماضي حتى قبل إجازة أعياد الميلاد وبالتالي اتخذ جاياردو القرار الحاسم تجاه اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية في 2022.

وكانت جريدة اليوم السعودية أوضحت أن الأزمة بين نادي اتحاد جدة ولاعبه كريم بنزيمة اقتربت من الحل.

لكن جريدة اليوم السعودية ذكرت يوم الأحد أن بعثة الفريق غادرت إلى دبي بدون بنزيمة الذي سيلتحق بالمعسكر يوم الأحد أو الاثنين.

في الوقت نفسه، أفادت جريدة ديلي ميل أن سبب تأخر بنزيمة في الانضمام لفريقه هو عدم تمكنه من مغادرة موريشيوس التي يقضي فيها اجازته، بسبب إعصار ضرب البلاد.

وسجل بنزيمة رفقة النمور 12 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها في جميع البطولات في الموسم الجاري.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى السعودية قادما ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.