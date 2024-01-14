مؤتمر كيمين: دائما هناك خوف من مواجهتنا.. وأتمنى المساهمة بدعم الكاميرون

يثق أوليفييه كيمين لاعب منتخب الكاميرون وقيصري سبور التركي في قدرات زملائه خلال أمم إفريقيا.

وأشار كيمين إلى أنه هناك خوف دائم من مواجهة فريق بلاده.

وقال أوليفييه كيمين خلال المؤتمر الصحفي: "شرف كبير لي أن تتاح لي الفرصة باختياري لمنتخب الكاميرون".

وشدد "في جميع الخطوط لدينا لاعبين مميزين وأتمنى أن أساهم بإصراري مع الفريق".

وأوضح لاعب الكاميرون "سنبقى متواضعين ونفعل ما علينا فعله في التدريبات لنستعد بأفضل ما نستطيع للمباريات وأعتقد أن كل شيء سيسير على ما يرام".

وكشف كيمين "أعتقد أن هناك دائما خوف من مواجهة الكاميرون، وبكل تواضع سنذهب بقوتنا، سواء كنا مرشحين أو لا".

واختتم كيمين تصريحاته "كانت البرازيل أحد المرشحين للفوز في كأس العالم الأخيرة، وكما رأينا لم تفعل البرازيل أي شيء، وكما قال المدرب - سونج - نحن 11 ضد 11، وأود القول أنها 27 ضد 27 أيضا بالقائمة الكاملة".

ويلعب الكاميرون أمام غينيا في تمام السابعة من مساء غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

وكانت كوت ديفوار قد افتتحت البطولة بالفوز على غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل.