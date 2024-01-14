أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب أنجولا: منتخب الجزائر مرشح للفوز على الورق فقط

يدرك بيدرو جونزالفيس مدرب منتخب أنجولا صعوبة المهمة التي تنتظره أمام منتخب الجزائري في افتتاح مبارياتهما بكأس أمم إفريقيا 2023.

وانطلقت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يوم السبت، ويستعد بطل نسخة 2019 لملاقاة أنجولا في الجولة الافتتاحية يوم الاثنين.

وقال جونزالفيس في مؤتمر صحفي: "المنتخب الجزائري قوي، ويملك لاعبين بجودة عالية".

وأضاف "ندرك بأن مهمتنا أمام منتخب الجزائر لن تكون سهلة، وبالنسبة لي مفتاح هذه المباراة هو أن نكون الأكثر تركيزا".

وتابع "يتمتع لاعبونا بالخبرة، والقدرة على التحمل، ولدينا خطة لعب سنتبعها، بالبحث عن نقاط ضعف المنافس".

وأكمل البرتغالي "نحن جاهزون لمواجهة الجزائر، وقادرون على تحقيق أفضل النتائج في بطولة أمم إفريقيا".

وأتم "نعلم أن منتخب الجزائر مرشح للفوز علينا في هذه المباراة على الورق لكننا سنسعى لتغيير ذلك".

وتستضيف كوت ديفوار البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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