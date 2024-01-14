خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز
الأحد، 14 يناير 2024 - 16:51
كتب : عمرو نبيل
أتم فاركو اتفاقه مع سيف العجوز لاعب الجونة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
سيف العجوز
النادي : الجونة
وعلم FilGoal.com إن فاركو قد أتم اتفاقه مع الجونة وسيوقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم ونصف.
صاحب الـ 22 عاما يلعب مع الجونة بعد تصعيده عام 2021 من فريق الشباب.
وكان العجوز قد قضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف أسوان.
لاعب الوسط شارك في 4 مباريات مع الجونة منذ بداية الموسم الحالي.
وسيكون العجوز هو أول صفقات فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويحتل فاركو المركز الـ 18 والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.
نرشح لكم
مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد وحقيقة إعارة فتوح.. ورسالة إلى جماهير النادي ضمن صفقة عمر كمال.. فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي الشاب خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر
أخر الأخبار
سقوط النجمة في البحر 4 ساعة | كوت ديفوار 2023