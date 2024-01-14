خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز

أتم فاركو اتفاقه مع سيف العجوز لاعب الجونة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com إن فاركو قد أتم اتفاقه مع الجونة وسيوقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم ونصف.

صاحب الـ 22 عاما يلعب مع الجونة بعد تصعيده عام 2021 من فريق الشباب.

وكان العجوز قد قضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف أسوان.

لاعب الوسط شارك في 4 مباريات مع الجونة منذ بداية الموسم الحالي.

وسيكون العجوز هو أول صفقات فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل فاركو المركز الـ 18 والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.