انتهت كأس آسيا - الإمارات (3)-(1) هونج كونج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإمارات ضد هونج كونج في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا.

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انتهت

إلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد.

ق 100: جووول مايكل أديبولزور لهونج كونج ويقلص الفارق لكن الحكم يعود إلى تقنية الفيديو.

ق 96: جووول يحيى الغساني يسجل الثالث للإمارات من ركل جزاء.

ق 93: تأكد وجود ركلة جزاء للإمارات.

ق 92: شكوك في وجود ركلة جزاء للإمارات والعودة إلى تقنية الفيديو.

ق 74: قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء للإمارات.

ق 73: العودة لتقنية الفيديو بسبب شكوك في ركلة جزاء لمصلحة الإمارات.

ق 52: جووول التقدم السريع للإمارات عن طريق زايد سلطان بعدما قابل الكرة من تصدي لحارس المرمى بتسديدة من داخل منطقة الـ6 يارد.

ق 49: جوووول التعادل عن طريق تشان بعد عرضية تمكن تشان من استباق مدافع الإمارات ليسجل التعادل.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق39. كايو يسدد والعارضة تمنع الهدف الثاني.

ق34. جووووول أول للإمارات عن طريق سلطان عادل الأميري من ركلة جزاء.

ق32. ركلة جزاء للإمارات.

بداية المباراة بعد قليل