رئيس الاتحاد المنستيري لـ في الجول: تلقينا عروض جديدة من أجل بوبكر تراوري.. وسنحسم موقفنا قريبا

الأحد، 14 يناير 2024 - 16:16

كتب : عمرو نبيل

بوبكر تراوري - مهاجم الاتحاد المنستيري

كشف أمين الحيزم رئيس نادي الاتحاد المنستيري عن وصول عروض أخرى للاعبه بوبكر تراوري.

بوبكر تراوري

النادي : الاتحاد المنستيري

الاتحاد المنستيري

وقال الحيزم في تصريحات لـ FilGoal.com: "وصلنا عرضين جديدين من أهلي بني غازي والنصر الليبي من أجل التعاقد مع بوبكر تراوري، كما وصلنا عرض من فريق فرنسي وخلال يومين سنحسم القرار".

وتابع "العروض الليبية فاقت العروض الجزائرية والمغربية ماليا".

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وقال الحيزم في وقت سابق لـFilGoal.com: "خلال الساعات الماضية تلقينا اتصالات من القاهرة لمعرفة إمكانية انضمام بوبكر تراوري لنادي الزمالك".

وأضاف "بجانب العروض المغربية والجزائرية وأيضا عرض نادي سيمبا التنزاني للاعب ونحن الآن في مرحلة دراسة العرض الأفضل لنا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن بوبكر تراوري مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي معروض على الزمالك لدراسة إمكانية ضمه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني للزمالك سيدرس كل شيء عن اللاعب قبل اتخاذ قراره بشأن التعاقد معه من عدمه.

ويمتد تعاقد اللاعب المالي مع اتحاد منستير حتى صيف عام 2025.

اللاعب صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في استاد مالي ومنه انتقل إلى البنزرتي التونسي ثم هونفيد المجري ورديف كانساس سيتي الأمريكي قبل أن يحط الرحال في تونس العام الماضي.

وخاض تراوري 12 مباراة مع فريقه التونسي سجل خلالهم 10 أهداف.

ويملك تراوري 3 مباريات دولية مع متخب مالي لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن.

الاتحاد المنستيري بوبكر تراوري
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