أمم إفريقيا - إسلام سليماني: أرشح مصر والمغرب وكوت ديفوار للتتويج بالكأس

الأحد، 14 يناير 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر ضد المغرب في أمم إفريقيا

رشح إسلام سليماني مهاجم الجزائر منتخبات مصر والمغرب وكوت ديفوار للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2023.

وقال سليماني في تصريحات لموقع كاف: "نحن جميعا هنا من أجل تكرار إنجاز 2019".

وأضاف "أعتقد أن هناك 3 مرشحين للتتويج باللقب مثل مصر وكوت ديفوار والمغرب".

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وتابع "لديهم فرق جيدة ولكن فريقنا هنا للفوز بكل مباراة".

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وواصل "بالنسبة لي، أمم إفريقيا أصعب كأس في العالم، من الصعب جدا اللعب مع المنتخبات الإفريقية. نلعب أمام منتخبات جيدة وفي معظم الأوقات نلتقي بلاعبين رائعين".

وودع منتخب الجزائر حامل لقب 2019 نسخة 2021 من الدور الأول بلا أي انتصارات.

وأتم الهدف التاريخي للجزائر "الآن زادت خبراتي بعد المشاركة في عدة نسخ، ولكن عندما كنت صغيرا، كان الأمر صعبًا للغاية".

وتستضيف كوت ديفوار البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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