أمم إفريقيا - مؤتمر سونج: غياب أونانا لن يؤثر على المجموعة.. وإصابة أبو بكر ليست كما أعتقدنا

يثق ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون في قدرات لاعبيه قبل افتتاح الأسود لمشوارهم في أمم إفريقيا بمواجهة غينيا.

ويلعب الكاميرون أمام غينيا في تمام السابعة من مساء غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

وقال سونج خلال المؤتمر الصحفي: "أستطيع التأكيد لكم اليوم أنني أملك الآن فريقا نموذجيا وأعلم جيدا ما هي الخطة التي سنبدأ بها غدا".

وعن غياب أندري أونانا أوضح "أونانا يظل أحد أفضل حراس المرمى، وعندما منحناه الإذن بالاستمرار مع مانشستر يونايتد فذلك لأننا نعرف قدراته جيدا".

وتابع "ما يهمنا الآن هو مباراة الغد ولن يؤثر غيابه على انضمامه إلى المجموعة الموجودة".

ويلعب أونانا مع مانشستر يونايتد أمام توتنام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد.

أما عن خروج قائد ومهاجم الأسود من الحسابات أوضح "إصابة فينسنت أبو بكر ليست كما أعتقدنا في البداية".

وكشف "سعداء بنتيجة عمل الأطباء، فينسنت لا يزال لاعبا حاسما ومهما، سواء كان قادرا على المشاركة غدا أم لا سيكون جزءا من القائمة".

واختتم سونج تصريحاته "كنا أبطالا في 1984 عندما أقيمت البطولة في كوت ديفوار، نحن لا ننسى التاريخ، نحن نعلم أين نتجه ولكننا لا نعلم أين سنتوقف".