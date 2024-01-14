التشكيل - أوسيمين يقود القوة الضاربة لـ نيجيريا.. ومدافع لاس بالماس أساسي مع غينيا الاستوائية

يقود فيكتور أوسيمين القوة الضاربة لمنتخب نيجيريا أمام غينيا الاستوائية في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بأمم إفريقيا.

بينما يبدأ ساول كوكو مدافع لاس بالماس مع منتخب غينيا الاستوائية.

وكانت قائمة نيجيريا قد شهدت ثلاثة تغييرات بسبب الإصابة، ويتواجد الحسن يوسف لاعب رويال أنتويرب أحد المستبدلين في القائمة بالتشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا أينا - سيمي أجاي - ويليام تروست إيكونج - زايدو سانوسي.

الوسط: فرانك أونيكا - أليكس أيوبي - موسيس سيمون - الحسن يوسف.

الهجوم: فيكتور أوسيمين - أديمولا لوكمان.

بينما جاء تشكيل غينيا الاستوائية كالآتي:

حراسة المرمى: جيسوس لازارو أوونو

الدفاع: باسيليو ندونج - ساول كوكو - إستيبان أوركوزو - كارلوس أكابو.

الوسط: بابلو جانيت - فيديريكو بيكورو - إيفان سلفادور - خوزيه ماشين - يانيك بويلا.

الهجوم: إيميليو نسوي

وكان منتخب كوت ديفوار قد تغلب على غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية بهدفين دون مقابل.