أمم إفريقيا - مؤتمر كوليبالي: سنلعب ضد جامبيا كأنها مباراة نهائية.. ونرحب بالفوز باللقب

الأحد، 14 يناير 2024 - 14:28

كتب : FilGoal

هولندا - السنغال - كاليدو كوليبالي

شدد كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال على أن فريقه سيلعب ضد جامبيا وكأنها مباراة نهائية.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة جامبيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال كوليبالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنلعب ضد جامبيا كما لو كانت مباراة نهائية لأننا في مجموعة صعبة ونحتاج إلى وقت لندرس المنافسين بشكل جيد".

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وتابع "لدينا لاعبين شباب يمكنهم المنافسة في تلك البطولة كما نملك أيضا لاعبين من أصحاب الخبرات وسنحاول تقديم أفضل شيء عن طريق المزج بينهم وسنحاول أخذ كل مباراة على حدى".

وأضاف "كل بطولة لإفريقيا لها تاريخها الخاص لكن الفوز بلقب آخر سيكون مرحبا به وسنبذل قصارى جهدنا لبدء البطولة بشكل جيد".

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجانب كل من غينيا والكاميرون وجامبيا.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة بعد الفوز في النسخة الماضية على مصر بالمباراة النهائية بركلات الترجيح.

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