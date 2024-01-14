المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه

قضت محكمة القضاء الإداري بصحة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، واستبعاد حسام المندوه الفائز بمنصب أمين صندوق النادي.

وكان كريم عادل المرشح السابق لانتخابات نادي الزمالك قد أقام الدعوى وآخرون وطعنوا فيها على قرار إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك، فيما تضمنه من إعلان فوز حسام المندوه بمقعد أمين صندوق النادي.

وكشفت صحيفة المصري اليوم أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بصحة انتخاب جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وقضت باستبعاد حسام المندوه، حيث قضت بإلغاء قرار إعلان فوز المندوه بمقعد أمين الصندوق وصحة قرار إعلان فوز باقي أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي جرت بأواخر العام الماضي.

وطلبت الدعوي الحكم ببطلان الانتخابات استنادا إلى عدم صحة إدراج الحسيني ضمن كشوف المرشحين لصدور حكم قضائي باستبعاده من الترشيح من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبيل إجراء الانتخابات.

وان الحسيني لجأ إلى القضاء المدني المستعجل وأقام إشكالات لوقف هذا الحكم وهو ما يعد مخالفًا للقانون، على حد قول المدعين في دعواهم.

ونظرت المحكمة الدعوي وقضت بجلستها اليوم بحكمها المتقدم وأكدت عدم صحة عضوية حسام المندوه بمجلس إدارة نادي الزمالك وصحة إعلان نتيجة انتخابات النادي لباقي الأعضاء.

اختصمت الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، وعماد مصطفى حمزة البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ومحمود خالد فتحي القائم بعمل المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال إجراء الانتخابات ومحافظ الجيزة كل بصفته.