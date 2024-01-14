أمم إفريقيا - مؤتمر بلماضي: سنحاول فعل المستحيل لتكرار ما فعلناه في مصر 2019

شدد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر على أن فريقه سيحاول فعل المستحيل لتكرار ما فعله في مصر 2019 بالتتويج بكأس أمم إفريقيا.

وانطلقت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يوم السبت، ويستعد بطل نسخة 2019 لملاقاة أنجولا في الجولة الافتتاحية يوم الاثنين.

كل ما يلي على لسان بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:

"نحن هنا لتحقيق أقصى طموح، والحقيقة ستكون فوق أرض الملعب".

"سنتعايش مع الضغط، والمباراة الأولى مهمة لتحقيق بداية موفقة في هذه البطولة، فهي تؤثر على باقي المشوار، ويمكننا أن نرى ذلك في نسختي 2019 و2021".

"علينا أن نثبت في هذه النسخة أن ما حدث في نسخة 2021 كان مجرد كبوة جواد".

"أرضية الملعب الذي سيخوض عليها منتخب الجزائر مبارياته رائعة، وملعب التدريبات كذلك، وفندق إقامتنا أيضا".

"صحيح لم نفز من قبل بأمم إفريقيا بعيدا عن شمال القارة، لكننا سنحاول فعل المستحيل لتكرار ما فعلناه في مصر 2019".

"من السهل أن ترغب في التسجيل بسرعة ولكن هناك منافس مثل منتخب أنجولا الذي لا تستقبل شباكه الكثير من الأهداف".

"مع مرور المباريات سنحاول الوصول لأبعد نقطة وهذا من خلال الفوز في المباريات".

وتستضيف كوت ديفوار البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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