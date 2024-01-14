مؤتمر سيسيه: على كاف إعادة النظر في مواعيد مباريات أمم إفريقيا.. وموقف المصابين من مواجهة جامبيا

يرى أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عليه إعادة النظر في مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة جامبيا غدا الإثنين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جميع المدربين حاليا في البطولة يشعرون بالضغط ولكنه ضغط إيجابي، نحن نعرف كأس أمم إفريقيا جيدا هذه بطولتي الرابعة واعتدت عليها ونهدف للبدء بشكل جيد لأن أفضل طريقة لدخول البطولة هي بتحقيق الانتصار".

وتابع "سابالي يشعر بعدم الراحة في عضلاته ولكن ركبته بخير ونأمل أن يتعافى بحلول الأسبوع المقبل نشعر بالتفاؤل حيال عودته هو وبالو توري.".

وواصل "إدريسا جاي عاد من الإصابة على الرغم من عدم جاهزيته بنسبة 100% ولكن يمكنني الاعتماد عليه، نامباليس ميندي عمل كثيرا وأصبح جاهزا".

وأضاف "الجو حار جدا في تمام الساعة الثانية بمدينة ياكرو أتمنى أن يعيد كاف النظر في مواعيد المباريات بالبطولة".

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجانب كل من جامبيا والكاميرون وغينيا.