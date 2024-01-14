انتهت كأس آسيا - اليابان (4)-(2) فيتنام

الأحد، 14 يناير 2024 - 13:27

كتب : FilGoal

منتخب اليابان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة اليابان ضد فيتنام في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا.

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نهاية المباراة

ق85. جوووول رابع لليابان عن طريق أياسي ويبا البديل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49. جوووووول رااااائع لليابان عن طريق ناكامورا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق44. جووووول التعادل لليابان عن طريق مينامينو بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

ق33. جوووووول الثااااني لفيتنام عن طريق فام توان هاي بمتابعة لتصدي زيون سوزوكي.

ق16. جووووول التعادل لفيتنام عن طريق دين باك نجوين برأسية رااائعة.

ق11. جوووول أول لليابان عن طريق مينامينو بمتابعة لتسديدة موريتا من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

اليابان كأس آسيا فيتنام
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