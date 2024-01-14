تقرير: أزمة بنزيمة واتحاد جدة في طريقها للحل

الأحد، 14 يناير 2024 - 13:21

كتب : FilGoal

حسرة بنزيمة بعد تصدي الشناوي لركلة الجزاء منه

أوضحت جريدة اليوم السعودية أن الأزمة بين نادي اتحاد جدة ولاعبه كريم بنزيمة اقتربت من الحل.

غاب بنزيمة عن تدريبات فريقه قبل السفر إلى دبي من أجل قضاء فترة إعداد لباقي الموسم، ليقرر مارسيلو جاياردو استبعاده اسمه من المعسكر، حسب جريدة ماركا.

لكن جريدة اليوم السعودية ذكرت يوم الأحد أن بعثة الفريق غادرت إلى دبي بدون بنزيمة الذي سيلتحق بالمعسكر يوم الأحد أو الاثنين.

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في الوقت نفسه، أفادت جريدة ديلي ميل أن سبب تأخر بنزيمة في الانضمام لفريقه هو عدم تمكنه من مغادرة موريشيوس التي يقضي فيها اجازته، بسبب إعصار ضرب البلاد.

ويبدأ اتحاد جدة معسكره في دبي الأحد ويتخلله مباراتين وديتين.

وأفادت ماركا أن المدير الفني الأرجنتيني قرر عدم سفر بنزيمة مع الفريق إلى دبي واستبعاده نهائيا حتى تنتهي فترة الإعداد والعودة مرة أخرى إلى السعودية، بسبب الغياب عن بداية المعسكر.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب عنها لاعب فريق ريال مدريد السابق عن التدريبات، بل هذه هي المرة الثالثة.

والغياب عن التدريبات كان في العام الماضي حتى قبل إجازة أعياد الميلاد وبالتالي اتخذ جاياردو القرار الحاسم تجاه اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية في 2022.

وسجل بنزيمة رفقة النمور 12 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها في جميع البطولات في الموسم الجاري.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى السعودية قادما ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

كريم بنزيمة اتحاد جدة
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