زيدان: مصر مثل البرازيل في إفريقيا.. وهذه تفاصيل تدخلي في انتقال عاشور إلى ميتيلاند

يرى محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أن مصر في القارة السمراء مثل البرازيل في كأس العالم.

وطالب زيدان باستغلال وجود محمد صلاح أحد نجوم العالم حاليا مع منتخب مصر.

وقال زيدان عبر قناة dmc: "مواجهة موزمبيق هامة، لأن بداية البطولة دائما ما تكون مهمة ويجب الظهور بشكل قوي في رسالة وإنذار لباقي المنافسين".

وكشف زيدان "مصر في إفريقيا مثل البرازيل في كأس العالم، دائما ما نكون مرشحين حتى وإن لم نكن في أفضل حالاتنا، نحن برازيل القارة السمراء".

وشدد "ما يميز الجيل الذهبي لمنتخب مصر أن الجميع على قلب رجل واحد، والبدلاء مثل الأساسيين وهذه رسالتي للجيل الحالي".

وتابع نجم مصر السابق "يجب أن نفتخر ونستغل وجود محمد صلاح مع المنتخب، أي منتخب يملك لاعب بحجم صلاح عالميا يمنح مصر هيبة أمام أي منافس، مثلما يحدث مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في البرتغال والأرجنتين، وهذا يضع ضغط وتوتر على المنافسين".

وأوضح "عماد متعب لم يسجل أهداف في نسخة 2008 وكان أحد أهم اللاعبين في البطولة".

وكشف "جلست على دكة البدلاء أمام أنجولا في 2008 بسبب إصابة تعرضت لها في آخر تدريب بكرة مشتركة مع أحمد فتحي، وقتها الإعلام تحدث عن مشكلة مع حسن شحاتة سبب الاستبعاد ولكن هذا الأمر غير صحيح".

وكان زيدان قد سجل هدفين في افتتاح نسخة 2008 عندما تغلب منتخب مصر على الكاميرون بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتابع زيدان "أشهر لقطة لي في مسيرتي مع المنتخب لم تكن هدفا ولكن كانت (زيدان وسونج)".

وعن حقيقة تصريح كلوب بأنه زيدان أفضل من صلاح أجاب "لم أقل ذلك ولكن يتم ترجمة التصريحات بشكل خاطيء، لكن المدرب الألماني أبلغني أنني أحد أفضل اللاعبين الذين تعامل معهم، وأن أبرز ما كنت افتقده هو العقلية مثل صلاح".

وشرح زيدان حقيقة تدخله في احتراف إمام عاشور قائلا: "البعض تحدث عن تدخلي في صفقة انتقال إمام عاشور إلى ميتيلاند من أجل الانضمام لفريق آخر، ولكن هذا غير صحيح وتم سؤالي عن إمكانيات اللاعب كوني أحد لاعبي الفريق الدنماركي سابقا، وتحدثت عنه بصورة جيدة وتواصلت معه من أجل استغلال الفرصة".

واختتم زيدان تصريحاته "كنت أتوقع استمرار إمام عاشور في ميتيلاند خاصة مع بدايته القوية، ولكن دائما أي لاعب مصري يحترف وهو نجم لا ينجح في استكمال مشواره بالخارج، وعلى العكس عندما يخرج وهو غير معروف يحاول التأقلم".