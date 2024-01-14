حوار في الجول - نجم نيجيريا السابق يكشف عن أبرز المرشحين للتتويج بـ أمم إفريقيا.. وأفضل ذكرياته بالبطولة

يرى فينيدي جورج نجم منتخب نيجيريا ومدربه المساعد السابق أن المغرب والسنغال هما المرشحان الأكبر للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

جورج كان أحد نجوم نيجيريا في فترة التسعينيات وتوج مع منتخب نيجيريا بالبطولة خلال نسخة 1994.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع جورج تحدث خلاله عن أفضل اللاعبين في تاريخ إفريقيا وذكرياته الأفضل في كأس أمم إفريقيا.

وجاء الحوار بالكامل كالتالي:

من هم أفضل لاعبين في تاريخ إفريقيا؟

بالنسبة لي سأختار اللاعبين بناء على الفترة التي قضاها كل منهم في اللعب على أعلى مستوى ولذلك سأخترار صامويل إيتو ويايا توريه، وربما يمكننا إضافة جورج وياه لتك القائمة لجعلهم ثلاثة لاعبين لأنه فاز بالكرة الذهبية، يمكننا إضافة المزيد ولكن سنرى ما سيتحقق خلال خمس سنوات".

أفضل ذكرى لك في كأس أمم إفريقيا؟

"أفضل ذكرى لي في أمم إفريقيا كانت الذهاب إلى تونس والفوز باللقب عام 1994، كان شعورا رائعا وحصلنا على خبرة جيدة وهذه أفضل تجاربي في البطولة".

من المنتخب المرشح للفوز بالبطولة المقبلة؟

"أعتقد أن منتخب السنغال سيدافع عن لقبه وأيضا أرشح المغرب نظرا لأدائه في الفترة الأخيرة، كل منهما استثنائي لكن لا يمكنك معرفة أبدا ما قد يحدث في البطولة لكن هذين المنتخبين استثنائيين نظرا لما يقدمانه مؤخرا، أحدهما حامل اللقب والآخر تألق في كأس العالم".

"لا يمكن استبعاد نيجيريا من الترشيحات كذلك وهناك أيضا كوت ديفوار والجزائر والكاميرون، هناك الكثير من المنتخبان التي تستطيع الفوز باللقب ولكن بالنسبة لي أظر أن المغرب لديه فرصة والسنغال كذلك ولكن سنرى ما سيحدث مع بداية البطولة".

ويستهل منتخب نيجيريا مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة غينيا الاستوائية مساء اليوم الأحد.

ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى بجانب كل من غينيا الاستوائية وكوت ديفوار وغينيا بيساو.