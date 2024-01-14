فوفانا: واجهنا غينيا بيساو بالكثير من الأدرينالين والقليل من الراحة
الأحد، 14 يناير 2024 - 12:39
كتب : FilGoal
اعترف سيكو فوفانا نجم المنتخب الإيفواري بأن فريقه لم يلعب مباراة مثالية أمام غينيا بيساو في افتتاح بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها بلاده.
وفاز منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدفين دون رد عن طريق فوفانا وجان فيليب كاراسو.
video:1
سيكو فوفانا يفتتح سجل أهداف بطولة كأس أمم إفريقيا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/yfrksfwiAP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 13, 2024
وقال فوفانا في تصريحات لشبكة beIN sports: "لقد كانت مباراة ممتعة للغاية. نستعد لهذه المباراة منذ فترة طويلة. لم يكن اليوم سهلا".
وأضاف "كان لدينا الكثير من الأدرينالين والقليل من الراحة. الفوز في المباراة الافتتاحية أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".
وتابع "كل شيء لم يكن مثاليا، الاعتراف بذلك سيسمح لنا بالبقاء متواضعين وتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها لتقديم مباراة رائعة ضد نيجيريا".
ويتواجد كل من منتخب غينيا الاستوائية ونيجيريا رفقة كوت ديفوار وغينيا بيساو في المجموعة الأولى من البطولة التي تقام في كوت ديفوار.
video:2
وساهم فوفانا الذي يلعب لفريق النصر السعودي في فوز منتخب بلاده بتسجيله لهدف صاروخي وكذلك بعد أداء جيد دفاعيا وهجوميا.
وأتت أرقامه في المباراة كالتالي:
الأهداف: 1
لمس الكرة: 65 مرة
دقة التمريرات: 49 تمريرة صحيحة من 55 بنسبة 89%
تمريرات مفتاحية: 1
تسديدات على المرمى: 2
تسديدات في العارضة: 1
مراوغات: 1
مراوغات ناجحة: 1
الصراعات الأرضية: 3 وفاز في 1
خسر الاستحواذ على الكرة: 11
اعتراض على الكرة: 1
وأُعجب باتريك فييرا بقدرات فوفانا وقت قيادة اللاعب خلال تواجده في فريق الشباب بمانشستر سيتي.