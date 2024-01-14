فوفانا: واجهنا غينيا بيساو بالكثير من الأدرينالين والقليل من الراحة

اعترف سيكو فوفانا نجم المنتخب الإيفواري بأن فريقه لم يلعب مباراة مثالية أمام غينيا بيساو في افتتاح بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها بلاده.

وفاز منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدفين دون رد عن طريق فوفانا وجان فيليب كاراسو.

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وقال فوفانا في تصريحات لشبكة beIN sports: "لقد كانت مباراة ممتعة للغاية. نستعد لهذه المباراة منذ فترة طويلة. لم يكن اليوم سهلا".

وأضاف "كان لدينا الكثير من الأدرينالين والقليل من الراحة. الفوز في المباراة الافتتاحية أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وتابع "كل شيء لم يكن مثاليا، الاعتراف بذلك سيسمح لنا بالبقاء متواضعين وتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها لتقديم مباراة رائعة ضد نيجيريا".

ويتواجد كل من منتخب غينيا الاستوائية ونيجيريا رفقة كوت ديفوار وغينيا بيساو في المجموعة الأولى من البطولة التي تقام في كوت ديفوار.

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وساهم فوفانا الذي يلعب لفريق النصر السعودي في فوز منتخب بلاده بتسجيله لهدف صاروخي وكذلك بعد أداء جيد دفاعيا وهجوميا.

وأتت أرقامه في المباراة كالتالي:

الأهداف: 1

لمس الكرة: 65 مرة

دقة التمريرات: 49 تمريرة صحيحة من 55 بنسبة 89%

تمريرات مفتاحية: 1

تسديدات على المرمى: 2

تسديدات في العارضة: 1

مراوغات: 1

مراوغات ناجحة: 1

الصراعات الأرضية: 3 وفاز في 1

خسر الاستحواذ على الكرة: 11

اعتراض على الكرة: 1

وأُعجب باتريك فييرا بقدرات فوفانا وقت قيادة اللاعب خلال تواجده في فريق الشباب بمانشستر سيتي.

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