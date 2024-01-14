الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد وحقيقة إعارة فتوح.. ورسالة إلى جماهير النادي

الأحد، 14 يناير 2024 - 12:14

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

حدد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الأسبوع المقبل كحد أقصى لحل أزمة القيد.

وواجه الزمالك 14 قضية مختلفة بشأن مستحقات متأخرة.

وقال أحمد سالم عبر قناة صدى البلد: "سيتم حل أزمة القيد بنادي الزمالك خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصى تقدير".

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وتابع "الغرض من حل أزمة القيد هو التعاقد مع صفقات، فريق الزمالك يحتاج تدعيم وبناء وإن شاء الله سيكون هناك تطويرا لكل فرق الكرة في النادي".

أما عن القيادة الفنية فأوضح "نيلو فينجادا مدير فني كبير وله ذكرى رائعة مع الزمالك، ولكن حتى الآن لا يوجد جديد بشأن الاتفاق مع أي مدير فني".

ووجه سالم رسالة لجماهير النادي قائلا: "أريد أن يهدأ جمهور الزمالك ويطمئن، لأن الأمور لا تحل بالسهولة التي يتوقعونها، كان هناك 14 قضية كل واحدة تشمل الكثير من التفاصيل وتباعا سيتم العمل على الملفات المختلفة".

وشدد "من الآن وحتى نهاية شهر يناير ستكون هناك أخبار إيجابية لجماهير نادي الزمالك".

أما عن تأخير حل أزمة القيد بسبب الدولار فأجاب "كل الأندية تواجه مشكلة في تدبير الدولار بالسعر الرسمي وليس الزمالك فقط، ولا يصح قانونا توفير المبلغ عن طريق السوق السوداء وبالتالي هناك مشكلة في رواتب المحترفين أو المدربين أو تحويل قيمة غرامات ولكن إن شاء الله هناك حل قريب".

واختتم أحمد سالم تصريحاته برد قاطع بشأن أنباء إعارة أحمد فتوح قائلا: "حتى الآن لا يوجد اقتراح من إدارة الزمالك بشأن إعارة فتوح".

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