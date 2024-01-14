مواجهة حسام حسن وشحاتة بشأن تكريمه بأمم إفريقيا 2006.. وهل صلاح اللاعب الأكبر في مصر

الأحد، 14 يناير 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

حسن شحاتة

كشف حسن شحاتة عما يقصده بتصريحات حول استعداء حسام حسن تكريمه له لقائمة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2006.

وقال شحاتة عبر قناة MBC مصر: "المدرب يجب أن يختار اللاعب المناسب له في بداية البطولة والـ 27 لاعب المتواجدين في القائمة قادرين على العودة باللقب".

وواصل "أثناء تدريبي لمنتخب مصر سن محمد صلاح لم يكن مناسبا لانضمامه ولم يحدثني أي شخص من المقاولون عنه سوى بعد نهاية بطولات إفريقيا التي حققناها ولكن زملاؤه أدوا المطلوب منهم على أكمل وجه".

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وتابع "هل صلاح هو اللاعب الأكبر في كرة القدم المصرية؟ مصر ولادة بالأساطير في كرة القدم منذ الخمسينيات وحتى الوصول لوقتنا الحالي وحتى من قبل تواجد محمد صلاح".

وأضاف "حسام حسن علم إني حزين بسبب إهداؤه بطولة 2006 لمحمود الجوهري، كما قلت من قبل استدعيت حسام حسن لبطولة 2006 لتكريمه بعد كل ما قدمه سابقا لمنتخب مصر من إنجازات ولم أخطئ في هذا القرار لأنه أدى بشكل جيد وفي النهاية رفع الكأس بنفسه".

ورد حسام حسن على حديث شحاتة قائلا: "يكفي أن مباراتي الدولية الاخيرة كانت تحت قيادة حسام حسن، في تلك البطولة أعطاني الله كل شيء كان الجيل الجديد بدأ في التجمع بها وتم اختيارهم بعناية".

وأتم "تمكنت من المشاركة في مباراتين وسجلت هدف وصنعت ضد كوت ديفوار وكان إنهائي لمشواري الدوري كما الأحلام وأشكر حسن شحاتة على ضمي على الرغم إنني لم أكن ألعب للأهلي أو الزمالك أي كان السبب سواء فني أو تكريمي ولكنه شاهدني وكنت أتدرب كأصغر لاعب بالفريق رغم كوني القائد لأن كل لاعب يجب أن يخلص لمنتخب مصر".

وحقق منتخب مصر كأس أمم إفريقيا 2006 بتواجد حسام حسن كقائد للفريق وتحت قيادة حسن شحاتة.

حسام حسن حسن شحاتة
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