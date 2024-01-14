قائد المغرب: هذه النسخة ستكون الأكثر إثارة في تاريخ أمم إفريقيا لهذه الأسباب

الأحد، 14 يناير 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

افتتاح أمم إفريقيا كوت ديفوار

يتوقع رومان سايس قائد المغرب أن تكون هذه النسخة من بطولة أمم إفريقيا هي الأكثر إثارة في تاريخ المسابقة.

وانطلقت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يوم السبت.

وقال سايس في تصريحات لموقع الاتحاد المغربي لكرة القدم: "هذه النسخة ستكون الأكثر إثارة في تاريخ كأس أمم إفريقيا لأن جميع المنتخبات الكبرى متواجدة هنا، وكل الفرق التي تطورت حاضرة، وستكون بطولة مهمة وصعبة".

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وأضاف "ننتظر أن نواجه بعض الصعوبات مثل كل منافسة، وعلينا أن نكون جاهزين ذهنيا لنذهب لأبعد نقطة".

وأكمل "يجب أن نقول بأننا الأكثر انتظارا، نظرا لما قدمناه في كأس العالم. لا أعتقد أن هذا سيشكل ضغطا علينا".

وواصل "تمكنا من التأقلم مع الطقس، وعملنا كثيرا من أجل ذلك. كان علينا القدوم مبكرا للاستعداد في ظل هذه الظروف. هناك جدية داخل المجموعة، وهناك أجواء جيدة".

وأتم "هناك تفاهم وانسجام بيننا جميعا خارج الملعب، وهذا ما يسهل علينا المأمورية على أرض الملعب. نحن مثل العائلة، وهذه هي قوتنا، وسنركز على هذه النقطة، وإن شاء الله سنقدم بطولة كبيرة".

وكانت بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023، وذلك يوم الأحد الماضي.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

المغرب رومان سايس أمم إفريقيا 2023
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