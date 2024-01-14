اسكواش - مصر تضمن لقب فلوريدا المفتوحة للرجال والسيدات

ضمنت مصر لقبي فلوريدا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش بعد نهائي مصري خالص.

وتنطلق منافسات النهائي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر بمواجهة الرجال ويليها مباشرة مواجهة السيدات.

وكان مازن هشام لاعب وادي دجلة قد تأهل بعد تغلبه على البيروفي دييجو إلياس في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبنفس النتيجة نجح مصطفى عسل في تخطي الإنجليزي محمد الشوربجي.

أما على مستوى السيدات فبدون صعوبة تأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بالتغلب على الأمريكية أوليفيا ويفير بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما في مباراة استغرقت 99 دقيقة وحُسمت بنتيجة 15-13 في الشوط الخامس والفاصل، نجحت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التغلب على نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويواجه مازن هشام زميله مصطفى عسل في المباراة النهائية في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

بينما تواجه نور الشربيني زميلتها هانيا الحمامي عقب نهائي الرجال مباشرة.

وتعتبر منافسات فلوريدا المفتوحة أولى بطولات العام الجديد.