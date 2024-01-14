مواعيد مباريات الأحد 14 يناير 2024.. مصر في أمم إفريقيا وكلاسيكو بالسوبر الإسباني

يشهد اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 عددا من المنافسات المختلفة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة موزمبيق.

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أمم إفريقيا

يلعب منتخب نيجييريا أمام غينيا الاستوائية في تمام الرابعة مساء ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بينما يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة موزمبيق في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بتمام السابعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس أفكون 1.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة غانا أمام كاب فيردي في تمام العاشرة مساء ضمن مباريات المجموعة الثانية.

أمم آسيا

يلعب منتخب اليابان أمام فيتنام في الواحدة والنصف ظهرا ضمن منافسات دور المجموعات.

بينما يواجه منتخب الإمارات نظيره هونج كونج في الرابعة والنصف عصرا.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة إيران أمام فلسطين في السابعة والنصف مساء.

السوبر الإسباني

يلعب ريال مدريد أمام برشلونة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض السعودية في نهائي كأس السوبر.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء.

الدوري الإنجليزي

يحل أستون فيلا ضيفا على إيفرتون في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق توتنام في السادسة والنصف مساء.

الدوري الإيطالي

يستضيف لاتسيو فريق ليتشي في الواحدة والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

بينما يحل روما ضيفا على ميلان في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم.

اسكواش

تختتم منافسات بطولة فلوريدا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش اليوم الأحد.

وضمنت مصر لقبي البطولة بعد تأهل أبطالها إلى النهائي.

ويواجه مصطفى عسل زميله مازن هشام في تمام العاشرة مساء.

بينما في نهائي السيدات تواجه نور الشربيني زميلتها هانيا الحمامي في الحادية عشر مساء.