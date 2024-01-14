أمم إفريقيا - مصر.. للخروج من فقاعة 2010 والاحتفال على إنستجرام وتيك توك

6 أكتوبر 2010

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

انطلق موقع جديد على شبكة الإنترنت وهو "إنستجرام" الذي يعتبر الآن واحدا من أشهر التطبيقات في العالم.

في بداية انطلاق إنستجرام كنت تستطيع الدخول عليه فقط من خلال المتصفح الخاص بجهاز الكمبيوتر أو الهاتف.

وبعد أكثر من عام تم إطلاق أول تطبيق لـ إنستجرام لمستخدي نظام ios فقط ومع الوقت أصبح أيضا على الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد".

هل تعلم أن في بداية إنستجرام كان لا يمكنك إرسال رسالة لأي شخص عليه، لم يكن به من الأساس خاصية الدردشة.

بالتأكيد لم يكن هناك ما نعرفه الآن في تطبيق إنستجرام مثل "ستوري" أو "ريل" أو مقاطع الفيديو الصغيرة.

بي إن سبورتس – مارس 2014

القناة الرياضية الأهم في الوطن العربي في الوقت الحالي والتي تحصل على حقوق بث وإذاعة الأغلبية من الأحداث الكروية حول العالم.

لكن قنوات بي إن سبورتس كانت في البداية قنوات الجزيرة الرياضية لمن لا يعرف ذلك، وفي 2010 استحوذت الجزيرة على مجموعة قنوات راديو تليفزيون العرب ART وبالتالي حصلت على كل البطولات التي كانت تذيعها قنوات ART.

استمرت قنوات الجزيرة كما هي حتى شهر مارس من عام 2014 ووقتها تحولت إلى قنوات بي إن سبورتس، لتكون تابعة لنفس مجموعة القنوات المنتشرة في العديد من بلدان العالم.

التغيير جاء قبل شهور قليلة من انطلاق كأس العالم 2014 في البرازيل.

تيك توك - 2016

أحد أشهر التطبيقات في العالم في الحالي، شعبيته تزيد بشكل مرعب بكل تأكيد، الكل يعرفه الكبير قبل الصغير والكل يتجه له الآن.

ولكن هل تعرف أن تطبيق تيك توك عندما ظهر لأول مرة في عام 2016 كان اسمه "ميوزيكالي"، وكان مملوكا لشركة أخرى.

وفي عام 2018 اشترت شركة أخرى تطبيق ميوزيكالي وغيرت اسمه إلى تيك توك، ومنذ ذلك الوقت وأصبح أحد أشهر وأهم التطبيقات على الإطلاق.

ماسنجر وفيسبوك – 2011

هل تعلم أن تطبيق ماسنجر الخاص بفيسبوك انطلق في عام 2011، وأن نظام تصفح تطبيق فيسبوك الحالي والمعروف باسم تايم لاين ظهر لأول مرة في عام 2014.

فيسبوك استمر في التطور والتغير، مع الوقت أصبح يعتمد أكثر على نشر الفيدوهات، ومع الوقت ظهر به خاصية إضافة ستوري أو فيديو أقل من 120 ثانية وهو Reel. وأيضا الفيدوهات القصيرة.

مقاطع فيديو 2010

مقاطع الفيديو نفسها اتخذت شكلا آخر في السنوات الأخيرة، في عام 2010 كانت معظم مقاطع الفيديو عبر موقع يوتيوب فقط، وبالشكل التقليدي الذي يشبه برامج التليفزيون أو الأفلام والمسلسلات وجميعها فيدوهات تعرض على الشاشة بالعرض.

لكن مع الوقت وظهور الفيدوهات القصيرة وخاصية ستوري وReel ومواقع مثل تيك توك وإنستجرام وحتى فيسبوك ويوتيوب، أصبح الكم الأكبر من الفيدوهات يتم تصويره ليعرض بشكل طولي وليس عرضي.

أشياء كثيرة أخرى انتهت ولم يعد لها أي وجود بعد عام 2010، منها موقع ياهو وبرنامج الرسام ونظام تشغيل ويندوز XP.

رئيس مصر وأمريكا

منذ عام 2010 وحتى الآن مر على مصر 5 رؤساء للدولة، وعلى أمريكا 3 رؤساء.

قصب بقصب

نتحول بعض الشيء للحديث عن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بالتحديد وبرامجها الرياضية وما اختلف عن عام 2010.

في عام 2010 كانت البرامج الرياضية محدودة وعددها قليل للغاية. كان أهمها بالتأكيد هو برنامج مساء الأنوار الذي كان يذاع يوميا على قناة مودرن سبورت.

البرنامج الرياضي الأشهر في مصر لعدة سنوات، والذي كان يقدمه بالتأكيد مدحت شلبي وينطلق في تمام الحادية عشر مساء.

ضيوف اعتاد المشاهد عليهم في حلقات برنامج مساء الأنوار، على رأسهم الراحل إبراهيم يوسف نجم الزمالك ومنتخب مصر، مجدي عبد الغني وأيمن يونس، وكبار الصحفيين حسن المستكاوي وفتحي سند ومحمد يوسف ومحمود معروف، وأيضا المعلق الراحل محمود بكر.

وفي يوم الخميس كان يبدأ البرنامج الذي يتحول اسمه في هذا اليوم فقط إلى حصاد الأسبوع في تمام الحادية عشر مساء، وينتهي بعد آذان الفجر، وكان مشجع الكرة المصري لا يمل منه ويستمر في مشاهدة الحلقة من البداية للنهاية.

حلقات عديدة يتذكرها المشجع الكروي المصري حتى الآن، أبرزها بالتأكيد الحوار الذي دار بين مجدي عبد الغني وأيمن يونس وشلبي وإبراهيم يوسف عن تبديل رامي صبري بعبد الظاهر السقا وأنه تبديل "قصب بقصب".

الآن ما أكثر البرامج الرياضية في مختلف القنوات، في تمام الساعة 11 مساء يوميا بتوقيت القاهرة، يبدأ أكثر من 10 برامج رياضية كروية في قنوات مختلفة.

برامج أخرى تبدأ قبلها، وأخرى بعدها، برامج أخرى على الإنترنت فقط، الأمر الآن أصبح أسهل بكثير من الماضي، أي فرد من الجمهور قد يصبح صاحب برنامج خاص به على صفحته الشخصية.

لماذ نتحدث عن كل هذه الأشياء التي تغيرت منذ عام 2010 وحتى الآن، بالتأكيد عزيزي القارئ مع مرور السطور عرفت أننا نتحدث عما تغير بعد آخر لقب أمم إفريقيا فاز به منتخب مصر.

المنتخب وفقاعة 2010

آخر لقب فاز به منتخب مصر كان في عام 2010 كما نعرف جميعا، مر 14 عاما على آخر لقب حصده الفراعنة في كأس أمم إفريقيا.

تغير الكثير والكثير في العالم منذ ذلك الوقت، فمثلا منتخب مصر لم يفز بكأس أمم إفريقيا منذ أيام قنوات الجزيرة الرياضية. فلم يشاهد المشجع المصري منتخب بلاده يفوز بالكأس وهو يتابع المباريات على قنوات بي إن سبورتس.

موقع إنستجرام الذي ظهر للنور قبل 14 عاما وبالتأكيد عليه مليارات المنشوارت والصور والقصص، لا يوجد به أي صورة أو مقطع فيديو أو ستوري للاحتفال بفوز مصر بكأس الأمم الإفريقية.

ظهر تطبيق واتساب بعد آخر كأس أمم إفريقية حصل عليها منتخب مصر، وموقع تويتر تغير اسمه إلى X.

ولا يوجد أي منشور أو صورة على موقع X للاحتفال بفوز مصر بكأس الأمم الإفريقية، ولا يوجد أي رسالة تهنئة من شخص لآخر بفوز مصر بالكأس على تطبيق واتساب.

كل البرامج الرياضية التي تذاع على كل القنوات الفضائية المصرية في الوقت الحالي لم يحتفل أي منها بفوز منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا.

لا يوجد أي منشور على فيسبوك أو منصة X وهي تويتر سابقا تم نشره بواسطة هاتف ذكي أو آيفون عن فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية.

كذلك لا يوجد أي صورة أو منشور على موقع "سناب شات" عن فوز منتخب مصر بكأس الأمم.

وظهر أيضا الذكاء الإصطناعي الذي يحتاج فقط لـ60 ثانية فقط ليصمم لك صورة لمنتخب مصر وهو يحتفل بكأس الأمم الإفريقية.

هل تعلم أن نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر الأشهر في عام 2010 وقت فوز منتخب مصر بكأس الأمم هو ويندوز XP.

وكأن منتخب مصر في بطولة كأس الأمم حُبس في فقاعة منذ عام 2010 ولم يخرج منها حتى الآن.

لذلك.. الكل يريد أن يخرج المنتخب من هذه الفقاعة ويعود للممارسة هوايته المفضلة في الفوز بالبطولة، ولم لا وهو أكثر منتخبات قارة إفريقيا في الفوز بلقب كأس الأمم بـ7 مرات.

ما بعد 2010

كما يعرف الجميع، مع نهاية الجيل الذهبي لمنتخب مصر في 2010 لم يشارك الفراعنة في أمم إفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2012 و2013 و2015.

وبعد 7 سنوات من الغياب عاد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا 2017 في الجابون.

على عكس المتوقع وصل منتخب مصر إلى نهائي البطولة بقيادة محمد صلاح وعصام الحضري ولكن خسر أمام الكاميرون بهدفين لهدف.

استضافت مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 وفي مفاجأة كبيرة خرج منتخبنا الوطني من دور الـ16 في أول نسخة تقام بمشاركة 24 منتخب بدلا من 16.

عاد منتخب مصر في نسخة 2021 من أمم إفريقيا للمشاركة في الكاميرون، وقدم الفراعنة مستوى مميز طوال البطولة.

وصل منتخب مصر للنهائي بعدما تغلب على كوت ديفوار والمغرب، والكاميرون أصحاب الأرض.

قبل أن يصطدم في النهائي بمنتخب السنغال لتصل المباراة لركلات الترجيح ويفوز أسود التيرانجا على الفراعنة.

حقبة فيتوريا

تولى البرتغالي روي فيتوريا تدريب منتخب مصر في عام 2022 وقاد الفراعنة للتأهل إلى أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

فيتوريا مع منتخب مصر خاض 14 مباراة حقق خلالها 12 انتصار وتعادل مرة وخسر أخرى.

سجل المنتخب مع فيتوريا 31 هدفا، وتلقت شباكه 6 أهداف.

والآن يدخل منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا بهدف واحد ولا غيره، وهو الخروج من فقاعة 2010 والعودة للفوز بالكأس للمرة الثامنة بعد غياب 14 سنة.

لأن الجمهور المصري يرغب منذ سنوات طويلة في الاحتفال بفوز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت شيئا أساسيا في حياة الجميع.

فجمهور الكرة المصرية يعرف جيدا كيف يحتفل بالبطولات الإفريقية، فهو أكثر من فاز بها على كل مستويات القارة، ويعرف أيضا بشكل جيد كيف يحتفل بالبطولة في الشوارع، وكيف سيحتفل بها لأول مرة على كل منصات التواصل الاجتماعي.

لذلك وفي النهاية نوجه الرسالة إلى منتخب مصر بقيادة مدربه روي فيتوريا وقائده محمد صلاح وباقي نجوم الفراعنة.. نريد الاحتفال بكأس أمم إفريقيا بالطرق الجديدة التي ظهرت بعد عام 2010.

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