فيديو في الجول – عرض سينمائي لفيلم "ملوك إفريقيا".. تاريخ مصر في 100 ثانية

وصلنا إلى الـ14 من يناير 2024 وهذا هو اليوم الذي سيبدأ فيه منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023.

المحاولة الجديدة من الفراعنة للظفر بالكأس الثامنة تاريخيا.

بعد خسارة نهائيين حان وقت لمحاولة جديدة من أجل الاستمرار على زعامة القارة والابتعاد عن المنافسين.

لكن كيف توجت مصر بتلك الألقاب؟ وأين حدث ذلك؟

كل هذا سنشاهده في فيلم "ملوك إفريقيا" لنستعرض تاريخ أبطال القارة في 100 ثانية.

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