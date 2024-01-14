علام: وفرنا كافة سبل الراحة للاعبين في كوت ديفوار.. والاتحاد يتجه لمرحلة الاكتفاء الذاتي

شدد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على رضاه عن عدم تقديم روي فتوريا مدرب منتخب مصر لوعد التتويج بكأس أمم إفريقيا 2023.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال علام عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "صلاح أثناء حديثه مع اللاعبين كان يشعر بالتغيير بالفعل ومساندة اتحاد الكرة الكبيرة للمنتخبات، وهذا يعود لتركيز الاتحاد على المنتخبات حاليات مع ترك إدارة الدوري لرابطة الأندية".

وواصل "بحثنا كيفية تواصل اللاعبين مع أسرهم في كوت ديفوار بسهولة، هذه تفاصيل بسيطة ولكن تشكل الفارق في تصفية ذهن اللاعبين".

وتابع "تصريحات فيتوريا بعدم تقديم وعود بالتتويج باللقب كانت عقلانية لأن البطولة يشارك فيها 24 منتخب وكل واحد يسعى للتتويج بالبطولة ومن ضمنهم منتخب مصر وفيتوريا سيعمل على التتويج باللقب".

وأكمل "الاتحاد الكرة على مشارف مرحلة الدخول للاعتماد على نفسه بشكل كامل عن طريق زيادة مدخلاته عن طريق عقود الرعايا".

وكشف "في ولايتنا الأولى كنا قد وصلنا لرقم معين مع الشركة الراعية للملابس وبعد الرحيل عدت ووجدت أننا تعاقدنا مع شركة أخرى بمبلغ أقل مع إلزامنا على شراء بعض الملابس ولذلك بعد نهاية العقد أقمنا مزايدة جديدة وأخبرنا جميع الشركات إننا سنبدأ بما أنهينا به في الولاية الأولى والعقد الجديد لا يلزمنا بشراء أي ملابس وعلى العكس سنحصل على نسبة من المبيعات وبعض المكافآت مرتبطة بإنجازات المنتخب".

وشدد "قبل كأس العالم الماضي لعبنا ضد بلجيكا وفزنا عليهم لذلك أنا أرى إننا يجب أن نقوم بشيء جيد ونصل لمراحل متقدمة في البطولة حال وصولنا لكأس العالم المقبل".

وأضاف "وضعنا خطط للوصول لكأس الأمم الإفريقية والأولمبياد والآن لدينا خطط لما بعد الوصول للبطولتين".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.