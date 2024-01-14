كرنفال أمم إفريقيا – اللاعب الذي أعجب فييرا به.. فوفانا رجل مباراة الافتتاح

الأحد، 14 يناير 2024 - 00:48

كتب : FilGoal

سيكو فوفانا

قدم سيكو فوفانا لاعب منتخب كوت ديفوار مباراة رائعة ضد غينيا بيساو في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وفاز منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدفين دون رد عن طريق فوفانا وجان فيليب كاراسو.

ويتواجد كل من منتخب غينيا الاستوائية ونيجيريا رفقة كوت ديفوار وغينيا بيساو في المجموعة الأولى من البطولة التي تقام في كوت ديفوار.

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وساهم فوفانا الذي يلعب لفريق النصر السعودي في فوز منتخب بلاده بتسجيله هدفا صاروخيا وكذلك بعد أداء جيد دفاعيا وهجوميا.

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وأتت أرقامه في المباراة كالتالي:

الأهداف: 1

لمس الكرة: 65 مرة

دقة التمريرات: 49 تمريرة صحيحة من 55 بنسبة 89%

تمريرات مفتاحية: 1

تسديدات على المرمى: 2

تسديدات في العارضة: 1

مراوغات: 1

مراوغات ناجحة: 1

الصراعات الأرضية: 3 وفاز في 1

خسر الاستحواذ على الكرة: 11

اعتراض على الكرة: 1

وأُعجب باتريك فييرا بقدرات فوفانا وقت قيادة اللاعب خلال تواجده في فريق الشباب بمانشستر سيتي.

ولمعرفة المزيد عن فوفانا من هنا.

كوت ديفوار النصر السعودي سيكو فوفانا كأس الأمم الإفريقية 2023
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