ماركا: للمرة الرابعة.. بنزيمة يغيب عن تدريبات اتحاد جدة وقرار صارم من جاياردو

غاب كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي عن تدريبات فريقه قبل السفر إلى دبي من أجل قضاء فترة إعداد باقي الموسم بعد العودة مرة أخرى لاستئناف الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المهاجم الفرنسي غاب عن التدريبات الأخيرة قبل السفر إلى دبي ولكن عدم وجوده جعل مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة أن يأخذ قرارا صارما.

وأفادت الصحيفة أن المدير الفني الأرجنتيني قرر عدم سفر بنزيمة مع الفريق إلى دبي واستبعاده نهائيا حتى تنتهي فترة الإعداد والعودة مرة أخرى إلى السعودية.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب عنها لاعب فريق ريال مدريد السابق عن التدريبات، بل هذه هي المرة الثالثة.

والغياب عن التدريبات كان في العام الماضي حتى قبل إجازة أعياد الميلاد وبالتالي اتخذ جاياردو القرار الحاسم تجاه اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية في 2022.

وسجل بنزيمة رفقة النمور 12 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها في جميع البطولات في الموسم الجاري.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى السعودية قادما ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.