مصدر من المنتخب لـ في الجول: الجالية المصرية كبيرة في كوت ديفوار.. وننتظر دعم اللبنانيين ضد موزمبيق

كشف مصدر من منتخب مصر عن وجود جالية مصرية كبيرة في كوت ديفوار، كما ناشد الجالية اللبنانية بالحضور لمؤازرة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الجالية المصرية في كوت ديفوار كبيرة وعددهم ثلاثة آلاف ونتوقع حضورهم لمؤازرة المنتخب ضد موزمبيق، كما ننتظر دعم الجالية اللبنانية لأنها أكبر جالية عربية هناك".

ويلعب منتخب مصر بالمجموعة الثانية بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب.

وحقق منتخب مصر اللقب لآخر مرة في عام 2010 بالنسخة التي أقيمت في أنجولا.